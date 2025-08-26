Christian Cueva no fue convocado a Perú y se conoció el motivo que tiene Óscar Ibáñez: “No lo quiere porque…”

Todos pensaban que el técnico Óscar Ibáñez iba a convocar a Christian Cueva a la Selección Peruana, pero lo cierto es que no lo tomó en cuenta para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias.

Pese a tener un buen momento con Emelec de Ecuador, Christian Cueva no fue convocado por el técnico Óscar Ibáñez y todo apunta a que la decisión se tomó por motivos que están más allá de lo futbolístico, tal como apuntó la periodista Ana Lucía Rodríguez.

“La no convocatoria de Christian Cueva tiene que ver porque el entorno de la Selección no lo quiere porque jala mucha prensa de la farándula”, explicó la periodista Ana Lucía Rodríguez sobre la no convocatoria de Christian Cueva a la Selección Peruana de Óscar Ibáñez.

Ahora bien, Christian Cueva no es el primero ni será el último jugador que esté inmiscuido en temas de farándula. Pero, lo cierto es que su momento tiene una gran exposición fuera del ambiente deportivo. Habrá que ver si esto cambia o seguirá estando excluido de la Selección Peruana por parte de Óscar Ibáñez.

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado a la Selección Peruana?

Christian Cueva no fue convocado por Óscar Ibáñez para los partidos de Perú ante Uruguay y Paraguay. La decisión sería netamente extradeportiva, según la periodista Ana Lucía Rodríguez.

Se conoció que Óscar Ibáñez no convocó a Christian Cueva a la Selección Peruana pues su momento extradeportivo tiene a la prensa de la farándula detrás de él. En ese sentido, el entrenador no quiere que el ambiente en Videna se vea perjudicado con este tipo de situaciones.

¿A qué hora y qué día juega Perú vs. Uruguay?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

Lista de convocados de Perú

Lista oficial completa de los convocados de Perú para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias:

Pedro Gallese (Orlando City)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (Melgar)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley)

Marcos López (Copenhague)

Matías Lazo (Melgar)

Renato Tapia (Al Wasl)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzales (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

José Rivera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Joao Grimaldo (Riga FC)

