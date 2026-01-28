Sin espacio en Belgrano: se reveló la drástica medida de Bryan Reyna ante el interés de Sporting Cristal

Durante las últimas semanas se viene hablando bastante sobre la poca continuidad de Bryan Reyna en Belgrano. Pese a haber sido parte de la más reciente pretemporada en el equipo, las informaciones desde Argentina indican que no sería muy tomado en cuenta por el comando técnico y a raíz de ello es que Sporting Cristal sonó como un posible destino para esta temporada 2026.

Según recientes informes del diario ‘Líbero‘, desde Sporting Cristal mostraron un importante interés en fichar a Bryan Reyna para darle mayor categoría y a la vez variante a la línea ofensiva del equipo dirigido por Paulo Autuori. Es más, se habló de acercamientos al respecto, pero una última revelación asegura que el entorno del atacante pretende una continuidad en el extranjero.

Fuente: @diario_libero

“Me queda la sensación de que Bryan Reyna no está feliz en Belgrano y la agencia que lo representa ya tiene que estar trabajando en algo. Lo que me dijeron es que iban a agotar todas las posibilidades para seguir en el extranjero porque volver al Perú no era lo más recomendable por diversos factores, no solamente futbolísticos”; detalló Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

¿Sporting Cristal no sería un buen destino para Bryan Reyna?

Nadie puede dudar de las condiciones futbolísticas de Bryan Reyna cuando realmente está enfocado en sus objetivos, así lo demostró un buen tiempo en el torneo local y en la Selección Peruana. La oportunidad de llegar a Sporting Cristal sí será un buen escenario para que pueda revalidarse como un atacante de categoría, además de que sí tendría espacio de pelear por un puesto.

Quizá el factor del entorno familiar y amical, como lo dejaron entrever en la más reciente información de ‘Hablemos de MAX‘, sería el talón de Aquiles en su posible regreso a la Liga 1. Por ahora no hay nada confirmado y se espera que en los próximos días existan novedades respecto al futuro del popular ‘Picante’, sobre todo cuando el torneo local ya está por empezar este fin de semana.

El tiempo de contrato de Bryan Reyna en Belgrano y su cotización en el mercado

Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de este año 2026, recordando que llegó al fútbol argentino a inicios del 2024. En cuanto a su valor internacional en el mercado, podemos notar que actualmente cuesta 1 millón de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 4 millones, según el portal ‘Transfermarkt‘. Veremos si logra desvincularse del ‘Pirata’ o en todo caso consigue un préstamo a otro equipo.

Fuente: Transfermarkt.

