Tomás Rosický, histórico de Arsenal, explicó por qué Sparta Praga fichó a Joao Grimaldo a cambio de €1.3 millones

Joao Grimaldo fue uno de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero durante la temporada 2025 y recibió un enorme premio. Tras haber marcado la diferencia en Riga FC de Letonia, ahora cambió de equipo y fichó por una de las instituciones más grandes de República Checa: Sparta Praga. Hoy fue presentado en sociedad y un histórico de Arsenal lo recibió con los brazos abiertos.

Fuente: Sparta Praga.

¿A quién nos referimos? Hablamos de nada más y nada menos que de Tomás Rosický, exvolante de la Selección de República Checa y de Arsenal, club londinense en donde fue dirigido por el francés Arsene Wenger. En la actualidad es el director deportivo de Sparta Praga y fue el encargado de dar el visto bueno para el fichaje de Joao Grimaldo, así que explicó el motivo de la decisión.

“Joao Grimaldo llamó nuestra atención principalmente en los duros partidos de Perú. Es un jugador ofensivo rápido, muy activo técnicamente, puede abarcas las bandas. Beneficia al equipo tanto en pases como en situaciones individuales gracias a su buen regate”; detalló Tomás Rosický para los canales digitales de Sparta Praga tras la confirmación del peruano como su nuevo refuerzo.

Fuente: Sparta Praga.

¿Cuánto pagó Sparta Praga por Joao Grimaldo y hasta cuándo es el contrato?

Es importante recordar que Joao Grimaldo pertenecía a las filas del Partizán de Belgrado y que durante la temporada 2025 estuvo jugando a préstamo en Riga FC de Letonia, equipo en donde por cierto anotó 5 goles y registró 10 asistencias en 37 partidos. Es así que el arreglo con Sparta Praga alcanzó los 1.3 millones de euros que incluso generaron una ganancia económica en el fútbol peruano.

Fuente: Transfermarkt.

Sabiendo que Joao Grimaldo salió de las divisiones menores de Sporting Cristal, por derecho de formación que implican las normativas de FIFA es que el club celeste sumó 45 mil euros gracias al más reciente arribo del extremo a Sparta Braga, en donde jugará las próximas dos temporadas y con la posibilidad de que pueda extenderse dicho vínculo si es que se cumplen ciertos objetivos trazados.

Fuente: @mbeesellares

Las primeras palabras de Joao Grimaldo como nuevo jugador de Sparta Praga

En un video de presentación publicado recientemente en las redes sociales de Sparta Praga, Joao Grimaldo evidenció la felicidad que lo embarga esta nueva experiencia en el fútbol europeo. “Estoy muy contento por estar en un club grande. Vengo a dar mi granito de arena y a darle con todo. Muy buenos jugadores y un estadio hermosísimo. La verdad, estoy muy contento de venir”.

