Peruanos en el exterior

Corinthians vs. Gremio EN VIVO: ¿A qué hora es el duelo entre André Carrillo y Erick Noriega por el Brasileirao?

El equipo de la 'Culebra' medirá fuerzas con el del 'Samurai' por la fecha 30 del torneo brasileño. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Corinthians de André Carrillo y Gremio de Erick Noriega se enfrentan en el Brasileirao.
© Momento DeportivoCorinthians de André Carrillo y Gremio de Erick Noriega se enfrentan en el Brasileirao.

El Brasileirao atraviesa una etapa decisiva. Este domingo 2 de noviembre, el Corinthians de André Carrillo se enfrentará al Gremio de Erick Noriega en un duelo crucial del campeonato.

Ambos equipos viven realidades parecidas en el torneo brasileño, ya que buscan asegurar un lugar en las zonas de clasificación a la próxima Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Por ahora, el ‘Timao’ ocupa la décima posición con 39 puntos, misma cantidad que registra el cuadro ‘tricolor’.

¿A qué hora juega Corinthians vs. Gremio?

Según la programación, el duelo entre André Carrillo y Erick Noriega tiene previsto iniciar a partir de las 14:00 horas de Perú, correspondiente a las 16:00 horas de Brasil.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Florida, Washington y Nueva York) y 14:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21:00 horas
Canal TV del Corinthians vs. Gremio

En nuestro país, el encuentro será transmitido a través de las pantallas de L1 Max, canal que adquirió los derechos del Brasileirao. Mientras que, en Brasil podrá verse en canales como Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Globo y Premiere. Revisa en dónde se emitirá en el resto de países:

  • Chile: T13
  • Ecuador: Canal del Fútbol
  • International: Fanatiz
  • Mexico: Fanatiz
  • Perú: L1 MAX
  • USA: Fanatiz y Premiere
Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.
  • Gremio: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu y Carlos Vinicius. DT: Mano Menezes.
nicole cueva
Nicole Cueva
