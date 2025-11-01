Corinthians vs. Gremio EN VIVO: ¿A qué hora es el duelo entre André Carrillo y Erick Noriega por el Brasileirao?

El Brasileirao atraviesa una etapa decisiva. Este domingo 2 de noviembre, el Corinthians de André Carrillo se enfrentará al Gremio de Erick Noriega en un duelo crucial del campeonato.

Ambos equipos viven realidades parecidas en el torneo brasileño, ya que buscan asegurar un lugar en las zonas de clasificación a la próxima Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Por ahora, el ‘Timao’ ocupa la décima posición con 39 puntos, misma cantidad que registra el cuadro ‘tricolor’.

¿A qué hora juega Corinthians vs. Gremio?

Según la programación, el duelo entre André Carrillo y Erick Noriega tiene previsto iniciar a partir de las 14:00 horas de Perú, correspondiente a las 16:00 horas de Brasil.

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Florida, Washington y Nueva York) y 14:00 horas (Los Ángeles)

España: 21:00 horas

Canal TV del Corinthians vs. Gremio

En nuestro país, el encuentro será transmitido a través de las pantallas de L1 Max, canal que adquirió los derechos del Brasileirao. Mientras que, en Brasil podrá verse en canales como Zapping, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Globo y Premiere. Revisa en dónde se emitirá en el resto de países:

Chile: T13

Ecuador: Canal del Fútbol

International: Fanatiz

Mexico: Fanatiz

Perú: L1 MAX

USA: Fanatiz y Premiere

Posibles alineaciones de ambos equipos

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.

