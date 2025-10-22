La contundente respuesta de André Carrillo sobre llegar al Internacional de Ramón Díaz: “La verdad es…”

André Carrillo viene en su etapa final para estar al 100% y volver a las canchas, pero a pesar de esto su nombre ha comenzado a sonar en el Brasileirao. Se habla de una posible transferencia para el próximo año a otro equipo brasileño. Es por ese motivo que la ‘culebra’ decidió romper el silencio y ser claro sobre lo que está pensando de su futuro.

Este rumor ha comenzado a ser uno de los más sonados en Brasil, en donde se habla de una posible salida del Corinthians el próximo año. Su destino sería el Internacional de Porto Alegre de Ramón Díaz. El DT argentino tiene siempre en consideración al peruano, justamente fue el que terminó de traerlo al fútbol de Brasil cuando se encontraba en dudas en Arabia Saudita.

¿Qué respondió André Carrillo sobre los rumores de su salida de Corinthians?

Con la ola de rumores que hay con respecto a la su partida de Corinthians, en GloboEsporte le hicieron la consulta sobre su futuro. Para lo que el peruano fue claro, al mencionar que por lo pronto no tiene ninguna propuesta sobre la mesa. Por lo que se siente bastante contento de mantenerse en el ‘Timao’ con el que aun tiene contrato vigente.

André Carrillo con camiseta de Corinthians (Foto: Getty).

“Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, Ramón y Emiliano no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos una muy buena relación”, fue lo que respondió.

Esta respuesta deja en claro que por ahora no hay opción que pueda salir del Corinthians, en donde pronto estará retornando a las canchas. Ya está recuperado al 100% de su lesión y es una gran noticia, no solo para el club brasileño, sino también para la Selección Peruana.

André Carrillo listo para el regreso a las canchas

En esta entrevista también habló sobre su vuelta a las canchas. Dejando en claro que ya está listo para volver a jugar, solo esperando que Dorival Junior lo tenga en cuenta para los siguientes partidos.

“Estoy bien. El departamento médico hizo un buen trabajo. También hice mi parte para recuperarme más rápido, porque sabía que necesitaba jugar y el club me necesitaba. Todo salió bien y estoy listo para volver a jugar...Ya estoy disponible. Claro que no estoy al cien por cien, pero me encuentro bastante bien”, comenzó explicando la ‘culebra’.

Hay que recordar que André Carrillo sufrió en el mes de agosto una lesión en el tobillo. Esto después de un encuentro en el Brasileirao terminó muy mal, tanto que tuvo que pasar a realizarse una intervención quirúrgico que lo mantuvo fuera de las canchas.

Seguramente en el transcurso de las semanas el peruano ya comenzará a jugar en los partidos. Posiblemente como suplente, luego esperando volver a pelear por el puesto de titular que tenía hasta que terminó saliendo por lesión.

