André Carrillo volvió a jugar en Corinthians y los hinchas lo destruyen: “Estuvo horrible”

André Carrillo se recuperó de su lesión de tobillo y ahora está al 100% nuevamente, pero no tuvo el mejor de los regresos. El mediocampista nacional tuvo muchos problemas para demostrar su fútbol en el encuentro frente al conjunto de Vitoria, tanto así que lo terminaron de sacar en el segundo tiempo.

Hace poco se conoció de la vuelta a los entrenamientos de la ‘Culebra’, quien estaba ausente debido a un procedimiento que se tuvo que hacer por una fuerte lesión. Tras un arduo trabajo físico, volvió a estar a las órdenes de Dorival Júnior, quien en poco tiempo de tenerlo de vuelta, no dudó un solo instante en mandarlo al ruedo en un partido por el Brasileirao.

Choque frente a Vitoria en condición de visitante y el peruano como titular. Esto sorprendió a más de uno, pues está volviendo de una lesión y su regreso le pesó bastante. Siendo un jugador que no aportó mucho en el ataque, se limitó mucho dentro del terreno de juego, lo que ocasionó que los hinchas no duden en criticarlo por haber estado en este partido.

André Carrillo es criticado por los hinchas de Corinthians

La gran mayoría de fanáticos del ‘Timao’ consideran que André Carrillo tuvo un partido bastante malo frente al cuadro de Vitoria. Dejando en claro que no estaba listo para su vuelta, sino ir tratando que pueda regresar poco a poco. Pues todavía se ve que no está a su 100% y es evidente por todo el tiempo que estuvo fuera de las canchas.

Muchos consideran que su gran problema del peruano es la poca forma en la que se encontraba. Por esa razón es que no logró hacer un buen partido, lo que es algo bastante razonable por la para que ha tenido. Seguramente si logran llevarlo de a pocos pueda llegar a mejorar para el futuro y que consiga ser más útil a todo el plantel.

¿Cómo quedó el Vitoria vs. Corinthians?

El partido estuvo lleno de emociones los 90 minutos, con una destacada actuación de ambas escuadras. El cuadro local tuvo buenas chances y se esperaba que pueda mantener el ritmo hasta el final en este duro juego. Pero no le alcanzó hasta el final en donde fueron superados de forma inesperada pues el ‘Timao’ lo hizo con 10 hombres.

A los 79 minutos Breno Bidon veía la segunda tarjeta amarilla, lo que terminaba con su presencia en el terreno de juego. Con un jugador menos se pensó que el local aprovecharía, pero Charles, el jugador que ingresó por André Carrillo terminó marcando el gol del triunfo a los 87 minutos. Obteniendo 3 puntos de oro en los minutos finales de la contienda.

