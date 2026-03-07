La polémica continúa en Universitario y el foco vuelve a caer sobre el delantero Sekou Gassama. El atacante atraviesa un momento complicado luego de confirmarse que sufre una contractura en el aductor derecho, lesión que lo obligará a perderse un partido más en el Torneo Apertura 2026.

El problema físico agrava aún más el malestar entre los hinchas cremas, ya que el delantero prácticamente no ha tenido participación en el arranque del Torneo Apertura 2026. En las primeras seis fechas del torneo, Gassama apenas ha disputado 30 minutos de los 540 posibles, una cifra que refleja su poca presencia dentro del equipo.

La situación se volvió todavía más polémica cuando se reveló el salario del futbolista. Según reportes basados en datos de Fichajes.com, Sekou Gassama gana alrededor de 30 mil dólares mensuales, uno de los sueldos más altos dentro del plantel merengue.

Ese monto incluso se acerca a lo que ganaba el delantero cuando jugaba en Málaga CF de España en 2021, etapa en la que militaba en el fútbol europeo antes de llegar al cuadro crema.

Sekou Gassama desata la polémica en Universitario

La combinación entre su salario elevado, su escasa participación y ahora la lesión ha generado fuertes críticas en redes sociales por parte de los hinchas de Universitario, que esperaban un impacto inmediato del atacante Sekou Gassama.

Por ahora, el delantero deberá enfocarse en recuperarse físicamente. Mientras tanto, la presión crece sobre Gassama, quien todavía tiene pendiente demostrar en la cancha que puede justificar la gran apuesta económica que hizo Universitario por su fichaje.

Sekou Gassama entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

A sus actuales 30 años, Sekou Gassama vale 250 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, todo esto con información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Sekou Gassama sufrió una contractura en el aductor derecho y se perderá el próximo partido.

El delantero disputó solo 30 minutos de 540 posibles en el Torneo Apertura 2026.

Gassama percibe un salario mensual de 30 mil dólares en el club Universitario.

