En Argentina revelan el verdadero motivo por el que Bryan Reyna se irá de Belgrano: “Cambio de aire”

Durante los últimos días ha sido un tema de debate el futuro de Bryan Reyna. Si bien tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de este año 2026, se hablaba bastante de que no sería tomando en cuenta por el actual comando técnico y que se mudaría a otro club. Equipos de la Liga 1 sonaron como destinos, pero recién ahora se confirmó el verdadero motivo de su decisión.
Además de haber tenido pocos minutos en el tramo final de la temporada pasada y ahora no tener ritmo de competencia en el arranque del torneo argentino, resulta que Bryan Reyna se comunicó con el entrenador Ricardo Zielinski para evidenciar sus ganas de tomar otro rumbo en su carrera con la razón de estar buscando nuevos aires para esta temporada 2026.
“No va más. Bryan Reyna mantuvo una charla con Ricardo Zielinski, en la cual manifestó necesitar un ‘cambio de aire’. Sporting Cristal de Perú, pretende a Bryan en caso de vender a Maxloren Castro“; fue la más reciente revelación del portal deportivo ‘NotiBelgrano‘ a través de ‘X’ y con lo cual queda clarísimo que el extremo peruano ya vendría evaluando opciones para volver a competir.
¿Sporting Cristal será el destino de Bryan Reyna tras su inminente salida de Belgrano?
Entre las posibilidades más rumoreadas durante las últimas horas respecto al futuro cercano de Bryan Reyna está el nombre de Sporting Cristal. Así es, distintos comunicadores y medios deportivos vienen dando este escenario como algo cercano, aunque lo cierto es que por ahora no hay nada concreto al respecto. Por ejemplo, desde Belgrano no quisieron detallar ninguna información.
“Tiene contrato vigente y ha hecho toda la pretemporada normal con el plantel, teniendo participación en los amistosos. Es tenido en cuenta por el comando técnico y esperamos que tenga una gran temporada, pero en caso llegue alguna oferta, que hasta el momento no hay nada, sería analizado”; comentó Marcelo Carranza, vicepresidente de Belgrano, en una reciente nota con el ‘Depor‘.
Por otro lado, desde Sporting Cristal también dieron su punto de vista y fueron bien tajantes sobre este posible fichaje. “Son jugadores de selección y siempre resultan atractivos. Actualmente no hay ningún acercamiento con Bryan Reyna, pero el fútbol es dinámico y el libro de pases se cierra el 15 de marzo. Hay jugadores por los que siempre se consulta, pero no hay nada concreto”; manifestó Gustavo Zevallos, Director Deportivo del club rimense.
DATOS CLAVES
- El extremo Bryan Reyna tiene contrato vigente con el club Belgrano hasta diciembre de 2026.
- Bryan Reyna solicitó al entrenador Ricardo Zielinski un cambio de equipo para buscar nuevos aires.
- El libro de pases en la liga peruana permanecerá abierto hasta el próximo 15 de marzo.