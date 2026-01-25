Paulo Autuori reveló si Maxloren Castro será vendido o no por Sporting Cristal: “Me alegro”

Sporting Cristal no fue de los equipos que más fichajes realizó para la temporada 2026, pero durante los últimos días se pudo conocer que uno de sus máximos baluartes podría mudarse al extranjero. Así es, estamos hablando de Maxloren Castro, atacante formado en las canteras rimense y que ahora cuenta con el total respaldo por parte de Paulo Autuori.

El entrenador de Sporting Cristal, quien por cierto evidenció una total confianza en Maxloren Castro desde que tomó el primer equipo a mediados de la temporada 2025, habló sobre las posibilidades de que el extremo pueda dar el salto al exterior. Sin ánimos de cortarle las alas o algo por el estilo, evidenció un aspecto por el que estaría totalmente de acuerdo.

“Para mí, la verdad, me alegro con este tema de que Maxloren Castro o de otro porque este muchacho necesita vivir otra realidad para crecer”; fue la contundente apreciación de Paulo Autuori en una reciente entrevista con ‘L1 MAX‘ respecto a que el fututo del delantero de Sporting Cristal pueda ser tentando desde cualquier institución del extranjero.

Los equipos interesados en fichar a Maxloren Castro

Con 18 años de edad y un par de temporadas encima disputando la máxima categoría del fútbol peruano, Maxloren Castro despertó el interés de algunos mercados en el extranjero. En diciembre del año pasado se habló de que desde Sporting de Lisboa tenían conversaciones con el entorno del atacante, aunque finalmente no se pudo conocer de una oferta concreta al respecto.

En la misma línea, en enero de este año 2026 se filtró la información de que equipos de la MLS de los Estados Unidos mostraron interés en quedarse con los servicios de la joya de Sporting Cristal. Vancouver Whitecaps y Los Ángeles fueron quienes preguntaron al respecto, teniendo en cuenta que todavía mantiene vínculo contractual con los rimenses hasta fines de la temporada.

Maxloren Castro es parte de ‘La Tarde Celeste 2026’ con Sporting Cristal

Hoy se está celebrando ‘La Tarde Celeste 2026‘, evento en donde Sporting Cristal se presenta en sociedad con su renovada plantilla para la presente temporada y a la vez jugará un amistoso internacional frente a Universidad Católica de Ecuador. Eso sí, Maxloren Castro sigue siendo parte del plantel principal liderado técnicamente por Paulo Autuori, así que por el momento no hay novedades realmente concretas de una oferta importante desde el exterior.

