El jugador peruano que está pasando mejor momento a nivel internacional sin duda alguna es Erick Noriega. El polifuncional elemento de Gremio viene siendo seguido por diferentes equipos del mundo. Ahora último se ha conocido el gigante de Europa que lo tiene en la mira. Por lo que podría ser su próxima adquisición en busca de reforzar su plantel.

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Mediante el portal Noticias de Markaj se ha logrado conocer este interés del Sporting CP por el peruano. El cuadro dirigido por Rui Borges ve con buenos ojos al nacional de 24 años de edad. Por lo que podrían ver de lograr ficharlo para la próxima temporada. Recordemos que se viene un parón importante por el Mundial 2026, así que ahí podría darse esa contratación.

Desde inicio de año se viene escuchando rumores de una posible salida de Noriega de Gremio. Su gran nivel ha hecho que equipos importantes lo vean con buenos ojos. Pero claro, el conjunto brasileño sabe de su talento, por ese motivo ya lo tazó en al menos 8,5 millones de dólares. Esta es la cifra que tienen que pagar si es que quieren contratarlo, una suma exagerada que podría ser un fichaje récord para un jugador peruano.

Erick Noriega con la camiseta de Sporting CP (Foto: Gemini).

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Los buenos números de Erick Noriega en Brasil

El nacido en Nagoya, Japón está teniendo una gran temporada en el conjunto ‘Tricolor’. Desde la recuperación de su lesión se le ha visto en diversas posiciones, ya sea como central, mediocampista o incluso pivote. Su gran polifuncionalidad es vital para ser considerado por el entrenador portugués Luís Castro.

Lo que podemos ver en sus registros esta temporada son números solventes con 19 partidos disputados, ha hecho 1 gol, dio hasta ahora 3 asistencias y todo esto en 1507 minutos en cancha. Son cifras más que formidables para un jugador que tiene 24 años y que disputa una de las ligas más complicadas como es la de Brasil.

Erick Noriega saludando (Foto: Gremio).

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Sporting CP se fija en el producto peruano

A lo largo de su historia, el cuadro de Sporting CP ha tenido a varios jugadores peruanos en sus filas. El primero fue Juan Seminario que llegó en la temporada 1959. Después está Alberto Rodríguez, que terminó jugando poco en el cuadro de los ‘Leones’. Mientras tanto, André Carrillo fue el que más partidos disputó desde su llegada en el 2011.

André Carrillo en Sporting CP (Foto: Getty).

No obstante, en estos momentos hay un jugador nacional en sus filas como es el caso de Víctor Guzmán. El atacante está en el equipo de reserva, así que se espera que pronto pueda hacer su debut oficial con el primer equipo. Quizás pueda tener a Erick Noriega como compañero.

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