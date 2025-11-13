La carrera de Christian Cueva podría experimentar un punto de inflexión decisivo. El popular ‘Aladino’ ha dejado entrever que se despediría del profesionalismo para abrir un nuevo capítulo en la arena política, un escenario donde pocos imaginaban verlo, pero que hoy lo coloca en el centro del debate nacional.

Publicidad

Publicidad

A través de sus redes sociales, Christian Cueva publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando su candidatura al Congreso de la República de Perú y postulación a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales del 2026.

Además, Christian Cueva también confirmó que su candidatura sería presentada por el partido Fuerza y Libertad, organización liderada por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli.

El anuncio, inicialmente difundido en un video de Atenas Televisión y posteriormente compartido en las redes oficiales del jugador, muestra a Christian Cueva reunido con Fiorella Molinelli y posando para una fotografía protocolar.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva tiene serias intensiones de postularse al Congreso de Perú. (Foto: Instagram Christian Cueva)

Christian Cueva quiere ser congresista de Perú

La eventual llegada del volante a la vida legislativa plantea una pregunta fundamental: ¿Qué responsabilidades asume un diputado en el marco de la propuesta de retorno al sistema bicameral? Un diputado es, ante todo, un representante directo de la ciudadanía. Su función es canalizar las necesidades, demandas y preocupaciones de los electores hacia el Parlamento.

ver también Bomba en la Liga 1: Universitario y Alianza Lima se pelean por el fichaje de Octavio Rivero

Christian Cueva, en caso llegue a ganar un puesto en el Congreso, se tendría que retirar del fútbol pues el cargo ocuparía la mayor cantidad de su tiempo. A su vez, también tendría la responsabilidad de proponer, debatir y aprobar leyes que influyan de manera decisiva en la conducción social, económica y administrativa del país.

Publicidad

Publicidad

El eventual tránsito de Christian Cueva del campo deportivo al político no solo marcaría uno de los giros más inesperados en su carrera, sino que abriría un debate sobre el rol de los deportistas en la vida institucional del país y la creciente relación entre deporte, representación y liderazgo público.

Pese a la repercusión inmediata, Cueva aún no ha emitido un comunicado formal que aclare si esta incursión implica su retiro definitivo de las canchas. La expectativa crece en torno a su futuro: ¿abandonará el fútbol profesional o buscará compatibilizar ambos mundos? Por ahora, el silencio del jugador mantiene abierta la discusión.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Christian Cueva anunció su candidatura al Congreso de la República de Perú.

Cueva postulará a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales del 2026.

Su candidatura es presentada por el partido Fuerza y Libertad, liderado por Fiorella Molinelli.

Publicidad