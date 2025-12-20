Alianza Lima ya trabaja en la planificación de su plantilla de cara a la temporada 2026, en donde buscará quedarse con el título de la Liga 1. En ese marco, el club ‘íntimo’ ha puesto su atención en Luis Advíncula para reforzar la banda derecha.

Publicidad

Publicidad

Entre los rumores sobre su posible incorporación, Carlos Zambrano sorprendió al contar que conversó directamente con el ‘Rayo’ para persuadirlo de sumarse al elenco de La Victoria.

Carlos Zambrano reveló charla con Luis Advíncula

Durante una reciente entrevista para el programa ‘Al Volante’, conducido por la periodista Darinka Zumaeta, Carlos Zambrano reveló que habló con Luis Advíncula en medio de los rumores sobre su posible llegada a Alianza Lima, y sorprendió al afirmar que el lateral nacional estaría dispuesto a defender la camiseta ‘blanquiazul’.

No obstante, Zambrano admitió que hay ciertos obstáculos, pues aunque Advíncula es hincha de Alianza, mantiene una estrecha relación con Sporting Cristal, equipo que jugó un papel fundamental en su carrera.

Publicidad

Publicidad

“(Luis Advíncula) Me ha comentado que sí le gustaría llegar a Alianza Lima, pero sé que su corazón está dividido en dos. Él es hincha aliancista, pero tiene un sentimiento muy grande por Sporting Cristal también”, expresó el ‘Kaiser’.

ver también La decisión final de Boca Juniors con Luis Advíncula ante los intereses de Alianza Lima y Sporting Cristal: “Una oferta formal”

Boca Juniors tomó una decisión sobre futuro de Luis Advíncula

Recientemente, el periodista Marcos Bonocore informó en TNT Sports Argentina que la dirigencia de Boca Juniors ya decidió desprenderse de Luis Advíncula de cara a la próxima temporada.

Luis Advíncula en Boca Juniors.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el club ‘xeneize’ busca obtener una ganancia económica y aguarda a que Alianza Lima presente una propuesta formal para comenzar las negociaciones.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano reveló que Luis Advíncula le expresó su deseo de jugar en Alianza Lima.

El club Boca Juniors decidió desprenderse del lateral y espera una propuesta formal de Alianza.

Publicidad

Publicidad