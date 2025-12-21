Es tendencia:
Burlas al amistoso: los memes que dejó Perú vs. Bolivia en Chincha

El último partido de la Selección Peruana en 2025 se jugó en Chincha. Sin embargo, sólo generó burlas y memes en las redes sociales.

Por Hugo Avalos

Los memes que provocó el amistoso de la Selección Peruana.
La Selección Peruana disputó un partido amistoso internacional en el Estadio Félix Castillo Tardio de la ciudad de Chincha. El rival fue Bolivia, que se viene preparando para lo que será la disputa del repechaje internacional para el Mundial 2026. En tanto, ‘La Bicolor’ jugó con un equipo organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP).

El partido sirvió más para la Selección de Bolivia en su preparación para el repechaje donde enfrentará a Surinam en primera instancia y, si gana, deberá medirse ante Irak en el partido decisivo por el boleto mundialista. Para Perú, el partido no deja conclusiones debido a que se trató de un combinado organizado por la SAFAP.

De hecho, no dirigió Manuel Barreto, quien venía haciéndolo en los últimos amistosos. Fue Gerardo Ameli quien tomó las riendas junto a un grupo de jugadores que contó con figuras de la Liga1, aunque no las principales. Esto repercutió en el amistoso y en los comentarios en redes sociales.

Los jugadores disponibles para Perú ante Bolivia (SAFAP).
Los memes por el amistoso Perú vs. Bolivia

El partido no ayudó al espectáculo por ningún lado. El comienzo del partido mostró un Estadio Félix Castillo Tardio prácticamente vacío. Hubo muchas acusaciones a la figura de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por los precios de las entradas del amistoso.

Al poco público en Chincha se le sumó lo flojo que fue el trámite de partido. No hubo muchas situaciones de peligro y, por momentos, tanto Perú como Bolivia aburrieron. Por eso, en las redes sociales, hubo burlas y hasta memes por esto.

Las burlas apuntaron al poco público en Chincha así como también al juego de ambas selecciones. Entre los memes que dejaron los usuarios en redes sociales muchos lo apuntaron a gente dormida por lo aburrido del mismo. También hubo creatividad utilizando una imagen con varios Metapod (un Pokémon, que se caracteriza por no tener habilidades más que ser un capullo).

DATOS CLAVES

  • Gerardo Ameli dirigió al equipo de la SAFAP en el amistoso frente a Bolivia.
  • Estadio Félix Castillo Tardio de Chincha fue la sede del encuentro entre ambas selecciones.
  • Bolivia enfrentará a Surinam en el repechaje internacional para el Mundial 2026.
