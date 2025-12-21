Por el amistoso Perú vs. Bolivia en Chincha, destrozaron a Agustín Lozano: “Terminó por ahuyentar a la gente”

La Selección Peruana termina el año con una imagen lamentable en un encuentro amistoso que dejó mucho que desear. Duelo frente a Bolivia que realmente nadie esperaba, pero ensució el nombre del equipo patrio. Sobre todo al jugarse con un plantel bastante nuevo que demostró que no estaba preparado para dicho enfrentamiento.

De forma inmediata el hincha buscó un culpable para el nivel del equipo patrio. Siendo Agustín Lozano el gran señalado por los hinchas, quienes lo ven como el responsable de una imagen mediocre que ha llegado el Perú. Pues ante Bolivia se vio un choque bastante limitado, si bien no estaba el cuadro patrio con sus figuras, igual dejó una imagen bastante pobre.

Por eso, los hinchas desde las redes sociales no dejaron de destrozar al presidente de la FPF. A quien ven como uno de los culpables que el fútbol peruano no llegue a progresar. Pues está estancado en un nivel que cada vez está decreciendo más y más con el tiempo.

Hinchas se quejan por Agustín Lozano (Foto: X).

Si bien se conoce que este encuentro fue organizado por SAFAP, de igual forma la afición se va en contra de la cabeza de la FPF. A quien ven como el gran responsable del nivel que está teniendo ahora mismo el cuadro nacional, que no es de los mejores.

Victoria de la Selección Peruana ante todo pronóstico

A pesar de un rendimiento bastante bajo del equipo patrio, la realidad es que la Selección Peruana supo aprovechar errores de Bolivia para ganar. En esta oportunidad terminó siendo toda de Gerardo Ameli con los cambios que hizo, pues con dos hombres que justo vio para el segundo tiempo consiguió que el partido cambie por completo.

Piero Magallanes se encargó de marcar el 1-0, un remate de media distancia sorprendió al portero de Bolivia. Este si bien se lanzó con todo en busca de evitar el tanto, pero no logró llegar y así le hicieron el tanto a los 42 minutos del segundo tiempo.

Mientras tanto, casi al instante el cuadro nacional sentenció el partido con un tanto más. Esta vez Bassco Soyer sería el que terminaría poniendo el 2-0 para dar por finalizado el encuentro. Balón en el área le llegó al jugador del Gil Vicente que supo poner el pie para sentenciar el juego.

Así fueron los goles de la Selección Peruana:

Datos Claves

La Selección Peruana venció 2-0 a Bolivia en un amistoso organizado por SAFAP.

Piero Magallanes marcó el primer gol del encuentro a los 42 minutos del segundo tiempo.