¿No habrá otro fichaje? Se reveló si Felipe Vizeu seguirá siendo el ‘9’ de Sporting Cristal para la temporada 2026

Uno de los aspectos más cuestionados en Sporting Cristal tiene que ver con la contundencia ofensiva. Dicho aspecto se notó bastante en los últimos partidos del equipo en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025, tanto contra Alianza Lima como ante Cusco FC. Entre los nombres más resonantes en dicha falencia está el de Felipe Vizeu, de quien por cierto ya se definió su futuro cercano.

Es importante recordar que Felipe Vizeu tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026 al haber llegado recién hace unos meses a la institución. Con tan solo 2 goles frente Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo, cualquiera pensaría que no gozaría de más confianza. Para la directiva no es así y seguirán contando con sus servicios en el año 2026.

¿Cuál es la razón por la que Felipe Vizeu se quedará en Sporting Cristal? Uno de los factores principales para que la directiva siga contando con el atacante brasileño tiene que ver con el tema económico ya que una resolución de contrato demandaría un costo muy alto. A raíz de ello es que emiten el mensaje de seguir apoyando a jugador, según una revelación del periodista Franz Tamayo.

¿Qué dicen Julio César Uribe y Gustavo Zevallos sobre la situación de Felipe Vizeu?

En una reciente conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Florida, Julio César Uribe manifestó lo siguiente respecto al futuro cercano que le espera Felipe Vizeu en la plantilla rimense: “Felipe ha tenido algunos problemas de lesión, pero estoy seguro de que con una buena preparación nos puede dar mucho más y mejores resultados”.

De esta misma manera, Gustavo Zevallos coincidió en la postura anteriormente expuesta ya que incluso no sería una prioridad la contratación de un nuevo atacante pensando en la temporada 2026. “Está Felipe Vizeu, Irven Ávila, Mateo Rodríguez y Diego Otoya. Es un puesto que lo tenemos cubierto y ahora mismo no hemos pensado en nada de eso”; dijo en ‘Radio Ovación‘.

La jugada que marcó a Felipe Vizeu en Sporting Cristal

En el duelo de ida por los playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima que se jugó en el Estadio Nacional el pasado 2 de diciembre, Felipe Vizeu tuvo en sus pies la chance de abrir el marcador y no logró conectar el balón. Prácticamente, quedó enterrado en el campo de juego y se perdió una opción muy importante que hasta el día de hoy es recordada por los hinchas celestes que no se la perdonan por ningún motivo.

