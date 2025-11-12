Bomba en la Liga 1: Universitario y Alianza Lima se pelean por el fichaje de Octavio Rivero

El fútbol peruano podría vivir un nuevo clásico fuera del campo. Según diversas informaciones que llegan desde Ecuador, tanto Universitario como Alianza Lima han mostrado interés en fichar a Octavio Rivero, atacante uruguayo con amplia trayectoria internacional y que actualmente juega para Barcelona de Guayaquil.

Octavio Rivero, que brilló en Colo Colo de Chile, Nacional de Uruguay y el Vancouver Whitecaps de la MLS, se encuentra actualmente a punto de terminar su contrato con Barcelona de Guayaquil y la intención del plantel sería no renovarle.

En el caso de Universitario, el delantero sería considerado una opción ideal ante la salida de Diego Churín, mientras que Alianza Lima lo ve como un refuerzo de jerarquía internacional para potenciar su ataque mientras decide el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El medio MrOFF mencionó el interés del cuadro crema: “Universitario también baraja la posibilidad de acercar una oferta al ariete uruguayo de Barcelona”. Mientras que Ecuador Comunicación informó que: “Alianza Lima se suma a la lista de clubes que siguen de cerca al delantero Octavio Rivero”.

Octavio Rivero jugando para Barcelona de Guayaquil. (Foto: Getty Images)

¿En qué club juega Octavio Rivero?

Octavio Rivero juega actualmente en Barcelona de Guayaquil y lleva nueve goles en la temporada 2025. En ese sentido, tanto Universitario como Alianza Lima buscarán mejorar la propuesta económica para convencer al atacante.

De concretarse el pase a algún club de la Liga 1, Octavio Rivero sería uno de los fichajes más importantes del mercado 2026 y su llegada podría inclinar la balanza en la eterna rivalidad entre cremas y blanquiazules.

Octavio Rivero festejando un gol con Barcelona de Guayaquil. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Octavio Rivero?

Octavio Rivero tiene 33 años, juega en Barcelona de Guayaquil y lleva 9 goles en la temporada 2025. Hay que mencionar que su contrato termina en diciembre del 2025.

¿Cuánto vale Octavio Rivero?

Octavio Rivero vale 700 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Además, se conoció que su sueldo sería entre 15 mil a 20 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport.

