Gremio recibe oferta millonaria por Erick Noriega y Alianza Lima ganaría esta fortuna

El mercado de pases internacional vuelve a poner los focos sobre Erick Noriega, el polivalente futbolista peruano que brilla en el Grêmio de Porto Alegre. Según informó el periodista brasileño Saimon Bianchini de Esportes GZH, el Atlanta United de la MLS ha presentado una oferta formal para fichar al “Samurái”.

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Erick Noriega el gran protagonista de oferta

La propuesta del club norteamericano asciende a 3,5 millones de dólares (aproximadamente 18,5 millones de reales) por el pase del jugador. Sin embargo, esta cifra inicial se encuentra bastante alejada de las pretensiones económicas del conjunto “Tricolor” para dejar salir a una de sus figuras.

Grêmio ha tasado el 90% de los derechos económicos de Noriega en 8 millones de dólares, lo que equivale a unos 42 millones de reales. Esta brecha de 4,5 millones de dólares hace que, por el momento, las negociaciones se encuentren en un punto de espera difícil de destrabar.

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La directiva brasileña no tiene urgencia por vender, considerando que el peruano se ha vuelto indispensable bajo el mando de Luís Castro. Su capacidad para jugar como defensa central y mediocentro ha elevado su valor de mercado considerablemente desde su llegada en 2025.

Erick Noriega figura dentro de Gremio. (Foto: X).

Erick Noriega dejaría una fortuna importante

Esta noticia ha generado gran expectativa en el barrio de La Victoria, ya que Alianza Lima aún conserva un porcentaje significativo de su pase. El club “Íntimo” se aseguró el 20% de los derechos económicos al momento de transferirlo al fútbol de Brasil el año pasado.

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Si el traspaso se concreta por los 8 millones de dólares que exige Grêmio, Alianza Lima recibiría una cifra cercana a los 1,6 millones de dólares. Este ingreso representaría una de las operaciones más lucrativas en la historia reciente de la institución blanquiazul.

Erick Noriega le entrega mucho a Alianza Lima

Sumado a los casi 2 millones de dólares que el club peruano ya cobró por la venta inicial, la “operación Noriega” superaría los 3,5 millones de ingresos totales. Esta fortuna permitiría a la administración de Alianza Lima reforzar el plantel para las próximas competencias internacionales.

Mientras se define su futuro en la MLS, Erick Noriega se concentra en su presente con la selección peruana dirigida por Mano Menezes. El jugador se perfila como titular para los amistosos de marzo ante Senegal y Honduras, lo que podría aumentar aún más su cotización mundial.

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Erick Noriega titular indiscutble en Gremio. (Foto: X).

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