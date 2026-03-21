Selección Peruana anuncia nueva lista de convocados para partidos amistosos ante Chile: hay 8 extranjeros

La Selección Peruana Sub-20 inicia una nueva etapa bajo la conducción del técnico brasileño Thiago Kosloski, quien ya trabaja en sus primeros retos al mando del equipo.

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La ‘Bicolor’ disputará dos amistosos frente a Chile los próximos domingo 29 y martes 31 de marzo, encuentros que forman parte de su preparación con miras al Sudamericano Sub-20 de 2027.

Este segundo microciclo ha generado gran expectativa entre los hinchas, no solo por el arranque de este nuevo proceso, sino también por la inclusión de jóvenes promesas que vienen destacando tanto en la Liga 1 como en el exterior.

Nombres que más destacan

Entre los nombres que más destacan aparecen Piero Cari, una de las grandes promesas de Alianza Lima, y Maxloren Castro, quien viene consolidándose en Sporting Cristal. Ambos futbolistas, que ya han tenido llamados a la selección absoluta, asoman como piezas clave en el esquema que pretende implementar Kosloski.

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Uno de los aspectos más resaltantes de la convocatoria es la presencia de jugadores que militan en el exterior. Entre ellos figura Alberto Velásquez, delantero del FC Midtjylland, quien regresa a una nómina tras dos años de ausencia.

Junto a él, también resaltan otros futbolistas que vienen desarrollándose en el exterior, como Rafael Guzmán del Real Betis y Gabriel Soto del CD Santa Clara, además de jóvenes con raíces peruanas como Aitor León del Athletic Club, Martín Huamán de Audax Italiano de Chile, Nathan Sánchez del Sevilla de España, Francesco Andrealli del Como de Italia y Marco Rivas del Tigre de Argentina.

Lista de convocados de Perú

Arqueros:

Fabrisio Mesias (Alianza Lima)

Brandon Carrol (Sporting Company)

César Bautista (Sporting Cristal)

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Defensas:

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Jonathan García (Alianza Lima)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)

Alex Rojas (Alianza Lima)

Diego Pablo (FBC Melgar)

Aitor León (Athletic Club -ESP)

Martín Huamán (Audax Italiano – CHI)

Rafael Guzmán (Real Betis – ESP)

Mediocampistas:

Nathan Sánchez (Sevilla – ESP)

Zait Gonzales (Alianza Lima)

Gerson Castillo (Sporting Cristal)

Santiago Berckemeyer (Sporting Cristal)

Braydi Paz (Alianza Lima)

Lionel Herrera (Sporting Cristal)

Piero Cari (Alianza Lima

Francesco Andrealli (Como 1907 – ITA)

Delanteros:

Gabriel Soto (CD Santa Clara – POR)

Marco Rivas (CA Tigre – ARG)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Josemaria Mellan (Sporting Cristal)

Jeanpiero Falconi (FBC Melgar)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Alberto Velásquez (Midtjylland (DIN)

Nicolás Rengifo (ADT)

Oliver López (Sporting Cristal)

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DATOS CLAVES

Thiago Kosloski lidera la Selección Peruana Sub-20 para el Sudamericano de 2027.

Perú enfrentará a Chile en dos amistosos el 29 y 31 de marzo.

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