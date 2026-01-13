Jesús Pretell se fue para Ecuador a jugar con LDU y dejó un mensaje para Sporting Cristal: “Solo tengo…”

El mediocampista peruano Jesús Pretell ha dado un importante paso en su carrera al concretar su fichaje por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Antes de viajar a Ecuador, el volante conversó en exclusiva con Jax Latin Media, donde compartió su entusiasmo por este salto al fútbol internacional.

Publicidad

Publicidad

Jesús Pretell dejó mensaje para Sporting Cristal

Pretell no ocultó su gran aspiración: triunfar en uno de los clubes más prestigiosos de Sudamérica. Manifestó que jugar en el extranjero era un objetivo pendiente y asume este desafío con la seriedad que exige una institución de la historia y el calibre de LDU.

Jesús Pretell jugando un clásico contra Alianza Lima. (Foto: X).

En el conjunto ‘albo’, Pretell se reencontrará con Tiago Nunes, el estratega que ya lo dirigió durante su etapa en Sporting Cristal. Pese a esta familiaridad, el jugador fue enfático al declarar que no da por sentado un puesto de titular y que su prioridad será trabajar intensamente para ganarse un lugar en el once inicial del técnico brasileño.

Publicidad

Publicidad

Uno de los momentos más sensibles de su despedida fue el mensaje dedicado a Sporting Cristal. Pretell expresó el dolor que le causa dejar el club de su formación, al que describió como la institución que lo “crio” y le proporcionó las herramientas esenciales para desarrollarse como profesional.

ver también Día y hora confirmada del primer amistoso de Sporting Cristal previo a ‘La Tarde Celeste 2026’

“Solo tengo palabras de gratitud hacia el club y los hinchas”, comentó visiblemente emocionado. El mediocampista resaltó que, a lo largo de su permanencia, siempre sintió el apoyo incondicional de la afición ‘celeste’, lo que hace que su partida sea “agridulce” debido al profundo lazo emocional forjado.

Finalmente, Jesús Pretell viaja con gran motivación, enfocado en los ambiciosos objetivos que se ha trazado a nivel internacional. Con la mira puesta en la competitividad de la liga ecuatoriana, el peruano buscará consolidarse y elevar su nivel de juego para mantenerse en la órbita de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Jesús Pretell siendo capitán de Sporting Cristal. (Foto: X).

¿Quién pidió la contratación de Jesús Pretell?

Tiago Nunes fue fundamental para su llegada a LDU de Quito, tras haber sido el impulsor clave de su progresión en Sporting Cristal durante 2023. En ese periodo, se le consideró un “guerrero” en el campo, cumpliendo sus funciones y órdenes a la perfección.

¿Dónde jugará ahora Jesús Pretell?

Experimentará un cambio significativo al pasar de jugar al nivel del mar en Lima a los 2.850 metros de altitud de Quito, un desafío geográfico al que deberá aclimatarse con prontitud. Su nuevo equipo, LDU, es un habitual animador de torneos continentales como la Copa Sudamericana y la Libertadores. Esto asegurará que el mediocampista tenga una vitrina constante a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES