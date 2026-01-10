Día y hora confirmada del primer amistoso de Sporting Cristal previo a ‘La Tarde Celeste 2026’

Sporting Cristal culmina con su primera semana de pretemporada y ya tiene un primer objetivo por delante. En la previa de lo que será el día de presentación frente a sus hinchas en el Estadio Alberto Gallardo en la denominada ‘Tarde Celeste 2026‘, ahora se enfocan en enfrentar a CD Moquegua en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Florida.

Será la primera vez que los dirigidos por Paulo Autuori hagan fútbol en este inicio del año 2025, así que el reto es claro: lograr un buen funcionamiento y cumplir con las variantes encomendadas por el comando técnico. Dicho esto, el amistoso entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua está programado para el domingo 11 de enero a partir de las 9:00 hora local.

Fuente: @reixxcs

Eso sí, se disputará a puertas cerradas en las inmediaciones del elenco celeste. Recordemos que CD Moquegua es uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1 2026, así que de todas maneras será un termómetro interesante para ver en qué andan ambos equipos y a la vez que vayan ajustando algunas cuestiones de cara también al inicio de la competencia oficial.

¿Cuándo será ‘La Tarde Celeste 2026’ y quién será el rival de Sporting Cristal?

De acuerdo a una información revelada por Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, se tiene pensado que ‘La Tarde Celeste 2026‘ se realice el próximo domingo 25 de enero. En una reciente conferencia de prensa celebrada en La Florida, se pudo tener la palabra del directivo al respecto y la vez quedó pendiente el dato de quién sería el rival de los rimenses.

Por ahora no hay nada confirmado al respecto y se espera que en los próximos días se puedan tener mayores alcances para conocimiento de los hinchas. Se hablaba de Everton de Viña del Mar, Junior de Barranquilla e Independiente de Santa Fe como posibles candidatos, aunque ninguno de los encargados en estos equipos sudamericano ha podido asegurar la situación como tal.

El fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2026

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 2: FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Fecha 3: Sporting Cristal vs. Juan Pablo II

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Fecha 6: Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Fecha 7: Sport Boys vs. Sporting Cristal

Fecha 8: Sporting Cristal vs. Los Chankas

Fecha 9: CD Moquegua vs. Sporting Cristal

Fecha 10: Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Fecha 11: UTC vs. Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Fecha 13: Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano

