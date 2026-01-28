¿Se pierde el debut con Universitario? Los 2 gigantes de la Liga MX que quieren a Álex Valera: “Lo están observando”

No hay duda alguna de que Álex Valera es uno de los titulares más confirmados en Universitario de Deportes. Ahora que se viene el debut en la Liga 1 2026, cualquiera pensaría que su lugar está totalmente asegurado en el equipo, pero una reciente información indica que tendrían nuevas chances de emigrar e incluso se menciona a la Liga MX como posible destino.

Publicidad

Publicidad

Así es. En esta ocasión, de acuerdo a una reciente información por parte del comunicador deportivo César Vivar, se ha podido conocer que equipos como Rayados de Monterrey y Cruz Azul vienen siguiendo muy de cerca la posibilidad de fichar a Álex Valera. Eso sí, se destaca que por el momento no habría llegado ninguna oferta concreta a la directiva de Universitario de Deportes.

Tweet placeholder

“Me dicen desde México que el entorno de Álex Valera habría tenido contacto y que lo están observando de Cruz Azul y Monterrey, los cuales ya son palabras mayores. Lo vienen siguiendo. Después que Universitario vea con buenos ojos la posible oferta, eso es otra cosa, pero a mí me dijeron ayer que todavía no había nada”; reveló César Vivar durante el programa ‘Doble Punta‘.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la situación contractual de Álex Valera en Universitario?

Es importante recalcar que por el momento no existe una oferta concreta por los servicios de Álex Valera ya que no ha llegado nada a Universitario de Deportes. Frente a dicha situación, igual podemos ir analizando y sobre todo viendo cuál es la situación contractual del goleador en el equipo merengue, un vínculo que por cierto termina en el mes de diciembre de este 2026.

ver también Lo sufre Javier Rabanal: la baja de último momento que tendría Universitario para recibir a ADT por la Liga 1

Tampoco se conoce con exactitud si hay conversaciones para alargar dicho acuerdo o algo por el estilo, así que en el papel el ‘9’ estaría viviendo sus últimos meses en la ‘U’. Aún queda tiempo y teniendo en cuenta el gran nivel que sostiene desde hace un buen tiempo, es muy probable que la directiva tome cartas en el asunto ante los intereses que genera el atacante en el exterior.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario.

La cotización actual de Álex Valera en el mercado internacional

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, podemos apreciar que Álex Valera tiene una cotización internacional de 1 millón de euros, lo que en soles daría un promedio de 4 millones. Veremos en qué termina esta situación y si es que en las próximas horas se confirma una oferta formal del extranjero por los servicios del ‘9’. Además, no perdamos de vista que sería un tremendo golpe futbolístico para el equipo, pero seguramente un negocio muy importante para la directiva.

Fuente: Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES