El club mexicano que truncaría el regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes

Piero Quispe fue visto en el Monumental, pero su regreso no sería pronto a Universitario. Un club de México lo tiene en la mira.

Universitario de Deportes quiere tener a Piero Quispe para lo que será el Torneo Clausura. Pero este fichaje no será para nada sencillo de lograr. Lo que pasa es que el mediocampista tiene varios equipos detrás de él. Sobre todo uno en México que sería el culpable que no pueda tener su retorno al fútbol nacional.

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Estamos hablando del equipo Atlante de México, que sería el interesado en contar con sus servicios. Eso sí, primero Quispe tiene que conseguir terminar su vínculo con Pumas UNAM. Ya le queda poco para acabar su contrato, pero desea ya no tener nada con este equipo para poder buscar nuevos aires y hay muchas opciones. Tanto en Argentina, Brasil, México y hasta en Europa.

“En este momento, Piero Quispe tiene una oferta muy avanzada y concreta, y está bastante cerca de darse porque era el Atlante de México. Club que tiene al ‘Piojo’ Herrera como DT, y está bastante avanzado en negociaciones con Quispe. También está el San José Earthquakes de la MLS, hay un club de Polonía y Grecia, pero también Huracán de Argentina. Son opciones concretas que han llegado a Pumas, pero en este caso lo va a decidir Quispe con su representante”, explicó Gustavo Peralta en Linkeados.

Piero Quispe, volante peruano.

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Universitario quiere a Piero Quispe

Tras su vuelta al Perú, Piero Quispe estuvo en el estadio Monumental de Ate y las alarmas comenzaron a sonar. Los hinchas ya sueñan con verlo con la ‘crema’ otra vez, pero no será nada fácil. Más conociéndose que ya hay otras ofertas sobre la mesa. Lo que si es cierto que en Ate ya comenzaron a buscar una oportunidad para ficharlo.

“Lo cierto es que Piero Quispe estuvo en el Estadio Monumental, la administración de la ‘U’ lo invitó a la Butaca Roja y ahí estuvo junto a Franco Velazco, Martín Kohatsu y Adrián Gilabert. Además, estaba Jonathan Córdova. Tengo entendido que la administración le dijo que vuelva a su casa, le hicieron su propuesta verbal. Y según lo que me cuentan, Piero sonrío y dijo que le gustaría. Quedaron en conversar este lunes 1 de junio con su representante y ver las condiciones si es que se puede dar“, expuso el periodista Gustavo Peralta.

Datos Claves

Atlante de México tiene una oferta muy avanzada para fichar a Piero Quispe.

tiene una oferta muy avanzada para fichar a Piero Quispe. Universitario de Deportes le hizo una propuesta verbal a Piero Quispe.

le hizo una propuesta verbal a Piero Quispe. 1 de junio Universitario conversará con el representante de Piero Quispe.