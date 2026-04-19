Pedro Aquino toma una decisión radical después de confirmarse que no continuará en Alianza Lima

El mediocampista Pedro Aquino ha definido su postura inmediata tras conocerse que no seguirá vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Según informó el periodista Franz Tamayo, el volante mundialista en Rusia 2018 culminará su vínculo con el cuadro íntimo este mes de junio.

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La decisión radical del jugador es enfocarse plenamente en su retorno al fútbol internacional para recuperar el ritmo competitivo. Al no ser renovado su préstamo, “La Roca” deberá reportar con el Santos Laguna, club mexicano que es dueño de su carta pase y donde buscará una nueva oportunidad.

Las razones de su adiós en el club blanquiazul

A pesar de las expectativas que generó su llegada, la etapa de Aquino en La Victoria estuvo marcada por la falta de regularidad. Los hinchas cuestionaron constantemente su estado físico, recordando las lesiones que lo marginaron de duelos clave en el torneo local.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador aseguran que actualmente se encuentra en óptimas condiciones físicas. Su ausencia en los últimos partidos bajo la dirección de Pablo Guede respondería únicamente a una decisión técnica y no a problemas médicos recientes.

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El objetivo de volver a la Selección Peruana

El retorno a la Liga MX representa para Pedro Aquino un desafío personal para demostrar que sigue vigente para la alta competencia. Su prioridad es consolidarse nuevamente en el extranjero para ser tomado en cuenta en los próximos procesos de la Selección Peruana.

Con 31 años, el volante entiende que esta transición es clave para su carrera profesional a mediano plazo. El mercado de pases estará atento a su reintegración en el Santos Laguna, donde buscará el protagonismo que le fue esquivo en su última etapa en Matute.

Pedro Aquino se va de Alianza Lima sin pena ni gloria. (Foto: X).

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