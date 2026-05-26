El ir a Australia fue una buena idea para Piero Quispe, consiguió continuidad, pero también notoriedad y esto es valorado por varios equipos. Es por ese motivo que se ha conocido que el mediocampista nacional tiene varias propuestas para poder seguir su carrera en el extranjero.

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Se ha conocido novedades sobre el futuro del medio de Pumas, según el periodista Gustavo Peralta no va a continuar en el Sydney FC. Todavía tiene contrato en México así que regresa para ver su futuro. Lo primero que Quispe quiere ver es su tema contractual, pues solo tiene contrato hasta final de año y espera resolver esto para poder ver su futuro.

Piero Quispe contra el Auckland (Foto: Getty).

Sobre volver al Perú no hay nada establecido con Universitario de Deportes. No obstante, si tiene varias opciones de fuera, así que tendrá que poder analizarlas de la mejor forma posible.

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“No hay ninguna negociación en este momento con Universitario de Deportes. Sin embargo, Quispe tiene un par de opciones en Europa; no estamos hablando de clubes o de ligas importantes, pero sí de una de Grecia, por ejemplo. También tiene alguna opción o dos en Argentina, tiene una en Brasil y otras en México“, explicó el comunicado en Hablemos de Max.

Situación de Piero Quispe:

🎙️ @Gustavo_p4: "Piero Quispe llega a Pumas a definir su contrato que tiene con ellos hasta fin de año. Por otro lado en estos momentos no hay negociaciones con Universitario, luego existen las posibilidades de jugar en Grecia, Argentina y México, no hay nada con Arabia Saudita"… pic.twitter.com/SkM9iXG7ui — L1MAX (@L1MAX_) May 26, 2026

¿Podría volver a Universitario Piero Quispe?

No sería algo que esté 100% descartado según dio a conocer Peralta. Ve que podrían llegar a aceptar propuestas para regresar a la ‘U’, pero lo que si están esperando es terminar su contrato. Ya no quieren seguir con Pumas, así que están buscando la opción de terminar el vínculo.

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“Si llegara una propuesta de la ‘U’, creo que la analizarían y la valorarían. Viendo desde el lado del representante, por lo que pude averiguar, la valorarían. Primero lo que están definiendo es el tema de la salida y el asunto contractual con Pumas, que tiene contrato con Piero Quispe hasta este fin de año. La intención es salir, no extender el vínculo”, agregó.

Piero Quispe quiere competir a un mayor nivel y busca una liga más fuerte que la de Australia. Por lo que están analizando las propuestas que tienen.

“No hay nada con Arabia Saudita para Piero Quispe; y si llegara una oferta, la opción tampoco es llevarlo al Medio Oriente o a Arabia Saudita, sino seguir compitiendo. Quiere estar en una liga donde pueda jugar, mostrarse y tener una mayor competitividad de la que ha tenido en Australia; quiere ir a otra liga. Y ahí es donde entran las opciones que hemos dicho: Europa —no ligas top, sino una liga como Grecia—, la opción de México, la de Brasil y la alternativa de Argentina, que incluso ha tomado más fuerza que nunca en los últimos días y es una posibilidad real“, sentenció.

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