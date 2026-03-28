Mientras que Kenji Cabrera no marca la diferencia, la rebeldía de Joao Grimaldo es elogiada por los hinchas: “Es muy titular”

La Selección Peruana no pudo frente a la Selección de Senegal y perdió 2-0. A pesar del mal resultado que representa el inicio del proceso de Mano Menezes, uno de los jugadores más gratos que pudo ser visto en el campo fue Joao Grimaldo al prácticamente cambiarle la cara al equipo en ofensiva. Todo lo contrario sucedió con un Kenji Cabrera que no pudo marcar la diferencia.

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Recordemos que Kenji Cabrera fue titular como extremo por izquierda y no fue capaz de desequilibrar por dicho sector ni tampoco pudo asociarse con sus compañeros para llegar con peligro hacia el área de Senegal. Esta situación cambió por completo con el ingreso de Joao Grimaldo en el segundo tiempo ya que mostró explosión, atrevimiento y una confianza importante.

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Joao Grimaldo ingresó desde el banco y fue uno de los más destacados, generando peligro constante en el arco rival. En #PostSala analizamos si Mano Menezes debe apostar por él como titular en la Selección Peruana. 🇵🇪⚽️🧠 pic.twitter.com/5kXjaa1GEu — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 28, 2026

Es por ello que los hinchas de la Selección Peruana no dejaron pasar la oportunidad para elogiar a más no poder el cambio de ritmo y la impronta en ataque que Joao Grimaldo generó en el equipo. Es más, muchos coinciden que debe ser uno de los titulares más fijos en el esquema de Mano Menezes, así que la premisa está dicha para que el comando técnico lo tome en cuenta.

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“Joao Grimaldo es muy titular en esta selección“, “Bajo ningún motivo Joao Grimaldo puede ser suplente en la selección” y “Kenji Cabrera no ha podido brillar con ninguno de los cuatro entrenadores de la Selección Peruana que lo convocaron. Aún no puede replicar el rendimiento que tiene a nivel de clubes. Joao Grimaldo entró y le cambió la cara a Perú“; comentaron los hinchas en ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Joao Grimaldo es el nuevo ’10’ de la Selección Peruana

Si bien históricamente el número ’10’ es el conductor del equipo y quien genera juego en el mediocampo, en esta ocasión es Joao Grimaldo quien eligió dicho dorsal para la fecha FIFA de marzo. Siendo un atacante por los extremos, claramente entendemos que es uno de los diferentes de la Selección Peruana y por lo mostrado hoy ante Senegal queda en evidencia que no le pesa la camiseta.

En el pasado reciente vimos a jugadores que no fueron capaces de estar a la altura de las expectativas portando la ’10’ de la Bicolor, tal y como fue el caso de un Sergio Peña que durante el proceso rumbo al Mundial 2026 fue duramente cuestionado. Bueno, eso es parte de la historia y ahora Joao Grimaldo tiene la enorme oportunidad de ganarse un nombre de relevancia en el plantel.

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Fuente: La Bicolor.

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