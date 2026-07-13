La carrera de Sergio Peña toma un rumbo inesperado tras fichar por exótico club en Europa

Sergio Peña seguirá su carrera en Europa y se conoció que jugará en la Primera División de Serbia tras su paso por Turquía.

Sergio Peña seguirá su carrera en Europa después de su paso por el Sakaryaspor de Turquía. El mediocampista de 30 años ahora jugará en Serbia según lo que se ha podido conocer. Eso sí, estará en la Primera División de este país.

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Lo que se ha podido conocer por el periodista José Varela es que el medio nacional jugará en el OFK Beograd de Serbia. Club en el que buscará reanimar su carrera que se vino abajo después de su abrupta salida de Alianza Lima por una acusación de abuso sexual a inicios del año.

Sergio Peña con camiseta de Alianza Lima (Foto: Getty).

En su anterior equipo no pudo hacer nada para evitar el descenso. Terminando de perder la categoría a la tercera división del fútbol de Turquía. Lo cual hizo que termine su contrato en busca de una nueva posibilidad de seguir su carrera en otra institución.

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Sergio Peña y un reto por cumplir en Serbia

Con su llegada a este nuevo equipo, Peña tiene el reto de volver a reanimar su carrera como profesional. Por lo que va a tener que mantenerse en un buen nivel para poder destacar, ser una de las figuras de su club con la intensión de volver a ser tomado en el Perú.

La llegada de Mano Menezes podría abrirle las puertas en un futuro de la Selección Peruana. Pero para que esto pase, va a tener que esforzarse mucho y terminar de ser un jugador importante en su equipo. Hacer goles, asistencias, pero sobre todo ser alguien activo y tener minutos.

En sus dos anteriores clubes en Europa no logró rendir como se podría esperar. Así que está con una deuda para él mismo, pues no ha logrado rendir como se podría esperar, pese a que es un jugador que ha pasado muchos años en Europa.

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