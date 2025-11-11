Revelaron de cuánto es la cláusula de salida de Jorge Fossati en Universitario ante el interés en México

Jorge Fossati evalúa su futuro y espera por un gesto de parte de la directiva de Universitario para definir su continuidad o no como entrenador. Mientras esto ocurre, han surgido rumores que lo vinculan con una posible llegada a México, ya que dos clubes lo pretenden.

En las últimas horas surgió el nombre de Jorge Fossati como posible candidato a dirigir al Necaxa de México, que recientemente despidió al argentino Fernando Gago. También sonó para dirigir a Pumas de la UNAM, equipo que pensaría en la salida de Efraín Juárez.

Lo cierto es que, por el momento, no hay negociaciones por Fossati desde México, aunque sí han trascendido algunos detalles sobre su contrato. En Universitario aguardan por una conversación con el uruguayo para tratar su futuro, luego de asegurar el tricampeonato nacional.

¿Cuánto deben pagar desde México por Jorge Fossati?

Jorge Fossati debe definir su futuro con Universitario, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026. No obstante, según informó el periodista uruguayo Diego Domínguez, la cláusula del entrenador sería por un valor correspondiente a tres meses de su salario.

Según se ha contado, el salario mensual de Fossati rondaría los 25 mil dólares. Por lo tanto, la cifra de su cláusula de salida sería de, aproximadamente, 75 mil dólares. Ese sería el valor que deben pagar los clubes mexicanos si quieren obtener sus servicios.

De todas maneras, la idea del uruguayo, por ahora, es esperar a Universitario para tener una conversación sobre su futuro. Tal como insinuó las últimas veces que fue consultado al respecto, quiere conocer las intenciones de la nueva administración, es decir, lo que opine Franco Velazco. Aunque, todo hace pensar que continuará en el cargo en 2026.

¿Bajó el interés por Jorge Fossati en México?

Hubo sorpresa en Perú por el interés de Jorge Fossati en México. Si bien hizo ruido, tanto Necaxa como Pumas tendrían otras prioridades. Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa Mano a Mano de D’Enganche, el uruguayo no sería prioridad.

En Necaxa, si bien ya está confirmada y oficializada la salida de Gago, habría otros nombres en carpeta como prioritarios. En tanto, desde Pumas, aún no piensan en destituir a Efraín Juárez.

A su vez, desde Universitario creen que estos rumores no son más que especulaciones comunes en tiempos de mercado, sobre todo, con posibilidad de renovación de por medio. Por lo pronto, esperan al final del Torneo Clausura para sentarse a charlar con el ‘Nonno’.

