Lo quieren en Monterrey y Pumas, pero el único club con el que se reunirá César Inga: “Su representante está en Argentina”

Ahora que se encuentra compitiendo con camiseta de la Selección Peruana, la presencia de César Inga toma mayor relevancia en el extranjero. Tras una muy buena temporada con Universitario de Deportes, distintos equipos han sido noticia por estar interesados en sus servicios, aunque sorpresivamente un club de Argentina tendría prioridad en dicho sentido tras una decisión del representante.

Resulta que durante las últimas hora se pudo conocer, gracias a una información del periodista César Vivar, que César Inga estaría siendo observado muy de cerca por instituciones muy importantes de la Liga MX como Monterrey y Pumas de la UNAM, equipo en donde por cierto hasta hace unos meses estuvo Piero Quispe. La realidad indica que ninguno de ellos tendría preponderancia en el presente.

Nos referimos a que el representante de César Inga se encuentra en territorio argentino para reunirse en las próximas horas con gente allegada a Racing Club de Avellaneda. Si bien en estos días se habló bastante de un posible vínculo entre ambas partes, todo parece indicar que ya estaría por una darse un encuentro oficial que sin duda alguna podría beneficiar al defensor de la Selección Peruana.

Los detalles sobre la reunión entre el representante de César Inga y Racing Club

“No ha llegado una propuesta formal, pero podría llegar. Su representante está en Argentina ya que va a tener una reunión en los próximos días con la gente de Racing. Ojo, no hay ninguna propuesta a la ‘U’, pero esta reunión va a servir para ver cómo podría avanzar la situación. No es el único club argentino interesado en César Inga y la ‘U’ está esperando. En la ‘U’ quieren que se quede”; comentó el periodista Gustavo Peralta a través del programa ‘Hablemos de MAX‘.

Siguiendo en esta misma línea, se pudo conocer que desde la directiva de Universitario de Deportes existe la total predisposición de que el defensor pueda quedarse en el equipo de cara a la temporada 2026. Eso sí, son conscientes del interés desde el extranjero que viene generando el jugador gracias a su buen rendimiento, aunque a la vez no están apurados en concretar una venta.

¿Cuánto cuesta César Inga y hasta cuándo tiene contrato con Universitario?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que César Inga tiene una cotización de 1.5 millones de dólares, lo que en soles daría un promedio a los 6 millones. En cuanto al tiempo de contrato con Universitario de Deportes, el defensor firmó hasta diciembre del año 2027, así que en el papel podría quedarse en el club por un buen tiempo más o muy pronto representar una jugosa venta al extranjero.

