FC Colonia sorprendió con firme decisión sobre la continuidad de Felipe Chávez

En Alemania revelaron la más reciente decisión de la directiva de FC Colonia sobre el futuro de Felipe Chávez.

El futuro de Felipe Chávez para la próxima temporada sigue siendo incierto. En Alemania revelaron la más reciente postura de la directiva de FC Colonia respecto al futbolista de la selección peruana, lo que deja en suspenso su continuidad.

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FC toma importante decisión sobre Felipe Chávez

De acuerdo con lo informado por el reconocido periodista Florian Plettenberg, la directiva del club conocido como los ‘Machos Cabríos’ optó por no ejecutar la opción de compra del talentoso mediocampista de la ‘Bicolor’.

Del mismo modo, el comunicador señaló que, al no concretarse la compra de Felipe Chávez, el jugador deberá retornar al Bayern Munich, por lo que volvería a integrar el equipo de reservas del conjunto ‘Bávaro’.

“El FC Colonia ha decidido no ejercer la opción de compra de Felipe Chávez. El centrocampista de 19 años regresará por ahora al FC Bayern“, fue lo que escribió el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

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🚨EXCL | 1. FC Köln have decided not to activate the buy option for Felipe Chávez. #Effzeh



The 19 y/o central midfielder will return to FC Bayern for now. @Sky_Marlon89 @SkySportDE 🇵🇪🇩🇪 pic.twitter.com/g1xwcSPv7Y — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2026

Así le fue a Felipe Chávez en FC Colonia

Felipe Chávez arribó a FC Colonia durante el último mercado de fichajes de invierno en Europa con la intención de sumar continuidad y experiencia en el fútbol alemán.

Sin embargo, el volante peruano solo alcanzó a disputar siete compromisos oficiales, en los que no pudo registrar goles ni asistencias con la camiseta del conjunto de los ‘Machos Cabríos’.

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DATOS CLAVES

La directiva de FC Colonia decidió no ejecutar la opción de compra del mediocampista.

El futbolista Felipe Chávez regresará al Bayern Munich tras finalizar su préstamo en Colonia.

El volante de 19 años Felipe Chávez disputó siete partidos oficiales sin registrar goles.