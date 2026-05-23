El nuevo equipo de Piero Quispe después de perder la final con el Sydney FC en Australia

Piero Quispe se quedó con las ganas de levantar el título de campeón en Australia tras perder la final por 1-0 ante Auckland FC.

La historia de Piero Quispe en el Sydney FC no terminó como se esperaba. El peruano terminó en el segundo lugar en la Liga de Australia tras caer ante el Auckland FC. En la final el mediocampista nacional no consiguió brillar y con ello se quedó con el subcampeonato. Tras este juego se conoció su nuevo equipo al que irá.

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Hay que precisar que llegó a Australia con la opción de un préstamo desde el Pumas UNAM, es por eso que ahora deberá retornar a este equipo. Solo hay una opción que se pueda quedar en esta parte del mundo y es una compra. Pero no se ha conocido si es que el club ‘celeste’ está dispuesto a pagar un dinero por él.

Piero Quispe jugando en el Sydney FC (Foto: Getty).

Recordemos que Universitario de Deportes recibió 1,38 millones de euros por los servicios del campeón de la Liga 1 2023. No obstante, no ha rendido lo esperado con las ‘Fieras’ y por eso lo terminaron prestando. Se espera que el club mexicano pueda ver la mejor opción para el futuro del peruano. El cual tuvo una buena actuación en Australia.

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Los números de Piero Quispe en Australia

El peruano de 24 años de edad llegó para ser titular en Australia y lo logró, se convirtió en un referencia de su equipo esta temporada. Siendo importante para poder conseguir llegar a la final ante el Auckland FC, la cual terminaron perdiendo por 1-0.

En total son 30 los partidos que jugó Piero Quispe, hizo solo 2 goles y dio 5 asistencias. Todo esto lo logró en 2386 minutos en la cancha. Pese a estar en una liga de menor nivel, sigue siendo una gran deuda la contribución a gol que es algo que se espera más de él.

Piero Quispe entrenando en Sydney FC (Foto: Sydney FC).

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Mientras tanto, si hablamos con respecto a su valor de mercado, pues nos vemos con 2 millones de euros según Transfermarkt. Se mantiene entre los jugadores más importantes en cuanto a valor. Siendo parte del top 5 empatado con 2 jugadores más que tienen esa misma cotización.

Los jugadores más valiosos:

Oliver Sonne | Burnley – 4 millones de euros

Erick Noriega | Gremio – 4 millones de euros

Marcos López | Copenhague – 3,5 millones de euros

Fabio Gruber | Núremberg – 2 millones de euros

Piero Quispe | Sydney FC – 2 millones de euros

¿Piero Quispe podría regresar a Universitario?

Es real esta posibilidad que pueda retornar al fútbol peruano para poder jugar por Universitario de Deportes. Así lo pudo dar a conocer el periodista Gustavo Peralta hace unas semanas. No obstante, también hay otras opciones que tiene que analizar para tomar la mejor decisión.

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En Brasil, México, Estados Unidos, Argentina y en Europa están buscando al mediocampista según pudo dar a conocer el periodista. No se han dado datos sobre el nombre de los clubes, pero hay opciones para que pueda seguir afuera.

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