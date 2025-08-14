Es tendencia:
¿Lo convocará Oscar Ibáñez? El gran momento que atraviesa Joao Grimaldo con Riga FC en la Conference League

El delantero nacional vive un momento de ensueño en Letonia y pide a gritos ser convocado nuevamente a la 'bicolor'.

Por Nicole Cueva

Joao Grimaldo en Riga FC.
Joao Grimaldo continúa destacando en el fútbol europeo. Este jueves, el extremo peruano fue titular en la victoria global del Riga FC por 4-3 ante Beitar Jerusalén, resultado que le permitió al equipo letón clasificar a losplayoffs de la UEFA Conference League.

Grimaldo disputó el encuentro hasta el minuto 89 y volvió a dejar su huella con una asistencia clave, sumando ya cuatro pases de gol en el certamen continental.

Cabe resaltar que, el conjunto letón enfrentará al Sparta Praga en la siguiente fase, con el objetivo de hacerse de un lugar en la fase de grupos del torneo.

¿Regreso a la Selección Peruana?

El gran presente de Grimaldo no pasa desapercibido. Tras quedar fuera de la Copa América 2024, su rendimiento en Europa podría reabrirle las puertas de la Selección Peruana, ahora bajo el mando de Óscar Ibáñez.

Con miras a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre, el joven atacante vuelve a meterse en la conversación. Su desequilibrio, capacidad de asistencia y constancia en el Riga FC podrían ser argumentos suficientes para que el nuevo comando técnico lo tenga en cuenta.

Joao Grimaldo en la Selección Peruana.

Por ahora, el delantero nacional prefiere hablar dentro del campo. Y lo está haciendo con números que respaldan una posible convocatoria.

¿Cómo fue la asistencia de Joao Grimaldo?

Tras recibir un envío largo desde el mediocampo, Joao Grimaldo bajó el balón con gran precisión y, sin perder tiempo, se deshizo de dos defensores con un regate rápido. Su maniobra lo dejó con espacio suficiente para asistir a Anthony Contreras, quien definió con un remate certero desde las afueras del área rival.

Con solo 22 años, el exjugador de Sporting Cristal demuestra que se adapta rápidamente al ritmo competitivo del ‘viejo continente’, siendo pieza importante en el esquema del Riga.

