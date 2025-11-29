“Recuperó su estatus”: la decisión que tomó Riga FC con Joao Grimaldo ante el interés de Alianza Lima

Durante las últimas horas se pudo filtrar la información de que en Alianza Lima estarían interesados en los servicios de Joao Grimaldo de cara a la temporada 2026. Si bien no había ninguna negociación de por medio, existía una posibilidad importante y ahora quedaría al margen ya que se acaba de conocer cuál sería el futuro inmediato del atacante en el fútbol europeo.

Teniendo en cuenta que Joao Grimaldo pertenece a las filas de Partizán de Belgrado y que en la actualidad se mantiene a préstamo en Riga FC de Letonia, las últimas revelaciones aseguran que quieren comprar la totalidad de su pase. Eso sí, se habla de un monto económico muy importante gracias al buen nivel demostrado por el peruano en los últimos meses con 5 goles y 9 asistencias.

Desde la directiva de Riga FC ejecutarían la compra de Joao Grimaldo, quien por cierto está tasado en 1.5 millones de euros. En su momento, cuando Partizán de Belgrado compró al atacante desde Sporting Cristal, pagó 1.4 millones de euros siendo un enorme negocio para los rimenses. Ahora, un próximo acuerdo, sería muchísimo mejor y el peruano permanecería en el fútbol de Letonia.

La postura en Partizán de Belgrado sobre la posible venta de Joao Grimaldo

En esta ocasión, se pudieron tener las declaraciones de Milka Forca, vicepresidenta de Partizán de Belgrado, respecto al presente y al futuro cercano de Joao Grimaldo. Sabiendo de su buen momento con camiseta de Riga FC de Letonia, desde la directiva serbia están conscientes de la posibilidad de que finalmente lo puedan vender y que incluso ya recibieron una propuesta.

“Están pasando cosas positivas con Grimaldo. Jugó bien en Riga y recuperó su estatus como seleccionado peruano. Veo que los letones están satisfechos. Ahora la pregunta es cuánto pueden pagar. Ya enviaron una oferta, inferior al acuerdo, pero la rechazamos el otro día. Veremos si la suben. Creo que conseguiremos algo de dinero con su venta”; señaló Milka Forca en una reciente entrevista.

La reciente visita de Joao Grimaldo al Perú

Cuando algunos pensaron que Joao Grimaldo regresaba al Perú para escuchar, quizá, algunas ofertas y así volver a competir en la Liga 1, simplemente se supo que el atacante nacional visitó las instalaciones de Sporting Cristal para saludar a sus excompañeros y trabajadores de la institución. Recordemos que se formó futbolísticamente en el Rímac y que sus mejores versiones las tuvo ahí, así que todas maneras sigue existiendo un sentimiento especial.

