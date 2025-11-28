Tras la salida de Hernán Barcos: el crack nacido en Sporting Cristal que ahora Alianza Lima quiere fichar

Todo parece indicar que el adiós de Hernán Barcos empieza a quedar en el olvido en la interna de Alianza Lima. Las decisiones están para tomarse y así también lo viene entendiendo la directiva, por lo que recientemente se ha filtrado la información de que tendrían en la mira a un delantero peruano que ahora mismo milita en Europa y que en su momento supo brillar en Sporting Cristal.

¿De quién estamos hablando? Resulta que, como en algunos pasajes del pasado reciente, el nombre de Joao Grimaldo viene sonando con fuerza como una de las grandes posibilidades de fichaje para Alianza Lima. Si bien el extremo nacional está a préstamo Riga FC y tendrían que comprar su pase a Partizán, eso no quita que en Matute puedan estar consultando por sus condiciones contractuales.

“Se pudo conocer que el atacante del Riga FC de Letonia, Joao Gimaldo, está entre las alternativas de Alianza Lima para poder fichar en la siguiente temporada, teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa. Recordemos que recientemente alzó su primer título y ya es habitualmente titular en el cuadro europeo”; reveló el diario deportivo ‘El Diez‘ a través de sus canales digitales.

Fuente: Riga FC.

¿Joao Grimaldo estuvo en Perú para analizar un posible regreso a la Liga 1?

En horas de la mañana, se pudo apreciar una fotografía en donde aparecía Joao Grimaldo. Todo parecía indicar que estaba de vuelta en el Perú y efectivamente fue así ya que lo captaron en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Florida, recinto que le pertenece y en donde entrena Sporting Cristal. Simplemente, se trató de una visita cordial a sus excompañeros ahora que está de vacaciones.

Fuente: El Comercio Perú

De esta manera, podemos asegurar que por el momento no hay ningún tipo de indicio ni mucho menos de negociación en la Liga 1 para el regreso de Joao Grimaldo. Si bien ahora Alianza Lima se mostraría interesado en repatriarlo pensando en la próxima temporada, todavía no hay conversaciones de por medio y parece complicado por el nivel que el extremo viene demostrando en Europa.

El valor actual de Joao Grimaldo en el mercado internacional

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos notar que Joao Grimaldo tiene una cotización internacional de 700 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.8 millones. Claramente, no es un dinero imposible para las aspiraciones de cualquier equipo, en este caso Alianza Lima, pero habría que ver la disposición del propio jugador y sobre todo los planes de Partizán de Belgrano, club dueño de su pase hasta el año 2028.

Fuente: Transfermarkt

