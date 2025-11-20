¿Joao Grimaldo a Universitario? Esto es lo que se sabe sobre su posible fichaje para el 2026

De cara al 2026, está claro que Universitario de Deportes buscará potenciar su ataque. El club ‘crema’ apunta al tetracampeonato de la Liga 1 y a dar un salto importante en la Copa Libertadores, superando los octavos de final, por lo que su idea es armar un plantel de máximo nivel competitivo.

¿Joao Grimaldo a Universitario?

Recientemente, se difundió el rumor de que Joao Grimaldo estaría en negociaciones con Universitario. No obstante, el periodista deportivo Gustavo Peralta aclaró en ‘L1 MAX’ que la información es falsa: no existe ningún acuerdo entre la institución de Ate y el atacante de 22 años.

Asimismo, señaló que Grimaldo sigue perteneciendo a Sporting Cristal, por lo que sería difícil que el elenco ‘celeste’ permita que su joven talento pase a las filas de un rival directo.

“No hay nada entre Grimaldo y la ‘U’. No sé de dónde salió eso, pero no hay nada. Muy aparte de eso, su pase pertenece a Cristal, entonces es imposible no ya cómo”, expresó el mencionado comunicador.

Fichajes de Universitario para la próxima temporada

Universitario todavía no ha concretado fichaje alguno. Álvaro Barco se reunirá con Jorge Fossati luego del partido contra Los Chankas para definir las opciones y afinar los detalles de cara a la próxima temporada.

Entre los nombres que han sonado como posibles incorporaciones están el delantero uruguayo Abel Hernández, así como Pedro Gallese y Álvaro Ampuero, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

