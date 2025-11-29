Es compañero de Bryan Reyna, solo anotó 3 goles en el 2025 y Alianza Lima ya lo contactó: “Nos llamaron”

Todo parece indicar que siguen las novedades en Alianza Lima. Pensando en la temporada 2026, sabiendo que todavía quedan la definición de los playoffs de la Liga 1 2025, hay un nombre que viene sonando en el ámbito deportivo local y que incluso ha confesado un contacto concreto. Juega en Belgrano de Córdoba y es compañero de Bryan Reyna, aunque su presente no es el mejor de todos.

Estamos hablando específicamente de Lucas Passerini, delantero argentino de 31 años que tan solo pudo anotar 3 goles durante la temporada 2025 con camiseta de Belgrano de Córdoba. Fue su representante quien hace algunas horas confesó que ha tenido acercamientos y sondeos con distintos equipos del continente, pero que por ahora no representan ser ofertas concretas como tales.

“Hasta hoy nos llamaron muchos clubes, pero desde Belgrano todavía no se comunicaron. U. de Chile lo quiso siempre, San Lorenzo también lo quiso en el mercado anterior. Sarmiento lo quiere siempre. Platense ahora lo busca para jugar la Libertadores. Desde Alianza Lima también me llamaron. Estamos trabajando, pero esto recién arranca“, contó Diego Braga en ‘Cadena 3‘.

¿El interés por Lucas Passerini tiene que ver con el reciente adiós de Hernán Barcos?

No podemos perder de vista que durante los últimos días se pudo confirmar que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima de cara a la temporada 2026. La directiva tomó la decisión de buscar otras opciones para la ofensiva del equipo y frente a dicha situación es que el nombre de Lucas Passerini aparece como una de las alternativas extranjeras para sumarse a los planes de Néstor Gorosito.

Ahora, sus estadísticas no son las mejores y generaría dudas en el hincha íntimo. Tan solo anotando 3 goles en 30 partidos disputados con Belgrano de Córdoba durante la temporada 2025 es un hecho que por lo menos debería evaluarse. Todavía no hay nada concreto al respecto, así que por el momento solo hablamos de sondeos gracias a la confirmación del propio representante del ‘9’ argentino.

¿Cuánto le costaría a Alianza Lima el fichaje de Lucas Passerini?

Lucas Passerini tiene contrato con Belgrano de Córdoba hasta diciembre del año 2026 y actualmente su cotización internacional equivale a 2 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 8 millones. Si es que realmente la directiva de Alianza Lima se muestra interesada en sus servicios, pues tendrá que asimilar dicha cantidad de dinero y seguramente hacer un importante esfuerzo.

