Los 3 equipos de la Liga 1 que se pelean por Christian Cueva y la postura de Emelec: “Lo están llamando fuerte”

Christian Cueva ya no es el mismo de antes, pero a pesar de esto, los clubes saben que con lo poco que puede dar, puede ser importante. Por esa razón hay varios interesados en contar con sus servicios. En Ecuador ya tomaron una decisión sobre su futuro, pero en el Perú lo quieren de regreso. Hay varios interesados en la Liga 1 por tenerlo en sus filas.

En Emelec están más que contentos con tener los servicios de ‘Aladino’, tanto así que han comenzado a ver la forma de renovarle el contrato. Así lo dio a conocer el exportero Diego Penny, incluso le han pagado la deuda que tenían con el futbolista de 4 meses. Estando al día esperan que se pueda llegar a un acuerdo para que se pueda mantener.

Pero en este caso el ‘Bombillo’ no lo tendrá nada fácil para poder convencer al peruano. Esto debido a que hay varios equipos que están interesados en contar con sus servicios. Eso sí, el 10 no volvería a Alianza Lima, que es de los grandes el único que no estaría interesado en tener otra vez al mediocampista en sus filas.

“Para mí, Fossati se va a quedar. De hecho, está hablando con algunos jugadores de otros lugares, como Cueva. En Emelec le quieren renovar, pero la ‘U’, Cristal y Boys lo están llamando fuerte. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él”, así dio a conocer Diego Penny en el programa Mano a Mano.

¿En qué equipo peruano podría jugar Christian Cueva?

Se conoció los tres nombres de los clubes peruanos que tendrían la intensión de fichar a Christian Cueva. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys, cuadros de la capital por lo que posiblemente a ‘Aladino’ le pueda gustar la idea. Pero ahora hay factores que podrían favorecer o no al mediocampista en cada uno de los clubes.

Christian Cueva con camiseta de Emelec (Foto: Emelec).

En Universitario tiene a Jorge Fossati, un entrenador que lo ha sabido tratar muy bien en la Selección Peruana. Ya se conocen y hay una estima de por medio, aparte tiene a varios amigos con los que compartió en el cuadro patrio. El único pero, estaría en el rol que tenga, pues claro posiblemente con Jairo Concha de titular, difícilmente sea del arranque.

Por otro lado, en Sporting Cristal tendría más libertades de jugar. Ser uno de los titulares posiblemente y tener a Yoshimar Yotún como uno de sus compañeros podría favorecer bastante. También no chocaría tanto con su pasado en Alianza Lima, lo que podría permitir en un futuro una vuelta a La Victoria.

Después en Sport Boys el tema sería solo monetario el problema, ya que posiblemente no esté a la par de los dos anteriores. Eso sí, tendría la posibilidad de ser más la estrella y tener privilegios que en otros equipos no tendría. Un punto que posiblemente en este momento pueda gustarle más.

