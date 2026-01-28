Mientras César Inga se quedó en Perú, el jugador de la Liga 1 que se iría a la MLS

Luego de una larga etapa de negociación, el defensor de Universitario de Deportes César Inga se mantendrá en el fútbol peruano. Esto debido a que no se llegó a un acuerdo con el Kansas City para que pueda dar el gran salto al fútbol internacional. No obstante, hay otro defensor que interesa bastante en la Liga de los Estados Unidos.

En este caso estamos hablando del futbolista Matías Lazo, quien hoy pertenece al conjunto de FBC Melgar. Tiene contrato vigente, por lo que la única forma que pueda salir es con una venta. Así que habrá que esperar a ver si terminan de darle una oferta que lo haga salir del fútbol peruano ahora que está a punto de iniciar el torneo nacional.

El periodista Alonso Contreras dio a conocer en sus redes sociales que un equipo de la MLS está siguiendo al defensor nacional. No ha especificado cual es el equipo que quiere tenerlo en sus filas. Así que habrá que esperar a conocer de cual club de los Estados Unidos está deseoso por contratarlo. Ya que podría ser una buena oportunidad para seguir creciendo.

Interés de la MLS por Lazo (Foto: X).

¿A Matías Lazo le podría pasar lo que a César Inga?

En este caso es muy diferente, por lo que es imposible que pueda llegar a darse una situación igual. César Inga por su lado tenía que no solo convencer a Universitario de Deportes con un precio razonable para irse, sino que también llegar a un acuerdo con ADT. Este último fue el que terminó poniendo la traba para que no se lleve a cabo su venta.

Mientras tanto, en este caso Matías Lazo solo tendría que recibir una oferta que para Melgar sea razonable para irse. No tiene que lidiar con más de un club, dejando más fácil su salida si es que se presenta alguna oferta formal. Así que solo con el tiempo se sabrá si logra llegar al extranjero.

Si revisamos Transfermarkt, el joven de 22 años de edad tiene un valor de mercado actual de 1,2 millones de euros. Por lo que se podría presumir que deberían esperar un valor similar para venderlo. Lo cual no es nada desproporcionado e incluso accesible para clubes de Estados Unidos.

Datos Claves