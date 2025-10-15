César Inga es el tema del momento con su posible venta al Napoli. Ya comentando los millones que ganaría Universitario si es que sucede, ahora es turno de saber qué piensa Narciso Algamis de todo esto. Así es, el representante del extremo habló fuerte y claro.

Publicidad

Publicidad

Charlando con el programa ‘Estudio Fútbol’, Narciso Algamis, representante de César Inga, reveló si es cierto el interés del Napoli: “No sé de donde sacaron lo de Napoli, pero no es una locura. No salió de mi boca, ni de mi oficina, pero no sé de donde salió y se filtró que sí puede ser”.

Luego, hablando de la relación que tiene César Inga con Universitario, Narciso Algamis mandó un mensaje al club: “Hay negociaciones con varios equipos de forma directa, dos o tres. Se esta trabajando para que en la ventana de diciembre se pueda hacer algo o sino será en la ventana de junio”.

Al final Narciso Algamis también dejó en claro que lo de César Inga no es por su partido con la Selección, puesto que se trabajaba hace tiempo en su venta: “La gente cree que las opciones son después del partido con la Selección. Se viene trabajando dos meses mínimo”.

Publicidad

Publicidad

¿César Inga deja Universitario?

César Inga dejará Universitario en la ventana de pases de diciembre o de junio del 2026, reveló Narciso Algamis, representante del futbolista.

Además, Narciso Algamis también expresó que la venta de César Inga al Napoli desde Universitario no es una locura y que está trabajando para que así suceda.

Publicidad

Publicidad

César Inga y el día que fichó por Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto gana César Inga?

César Inga gana 10 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. En base a este dato, el futbolista se lleva 120 mil dólares por temporada.

ver también César Inga decidió donde quiere jugar cuando Universitario lo piense vender a fin de año

¿Hasta cuándo César Inga tiene contrato con Universitario?

César Inga tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. Llegando a tienda crema en enero del 2025, se entiende que el futbolista será vendido pronto al extranjero.

Publicidad

Publicidad