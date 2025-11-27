“Acuerdo de palabra”: la postura de Universitario sobre el arquero titular entre Sebastián Britos y Diego Romero para el 2026

Por más tricampeón del fútbol peruano que sea, ahora en Universitario de Deportes se plantean objetivos más importantes de cara a la temporada 2026. En base a ello es que buscan una plantilla mucho más potente en todas sus líneas y uno de los puestos en discusión es el de la portería. Si bien ahora mismo el titular es Sebastián Britos, ya se pudo revelar si Diego Romero volverá al club o no.

Publicidad

Publicidad

Nadie pueda discutir que Sebastián Britos, desde que llegó a Universitario de Deportes en el año 2024, se consolidó como el arquero titular del equipo. Tanto con Fabián Bustos y luego con Jorge Fossati, el uruguayo de 37 años casi que no cedió minutos y ahora dicha situación podría empezar a cambiar. Resulta que Diego Romero tendría todo encaminado para ser el nuevo ‘1’ de la ‘U’ en 2026.

“Diego Romero tiene conversaciones avanzadas al 90% con Universitario de Deportes. Hay acuerdo de palabra para su regreso y sumarse al plantel 2026. No se ha dado ninguna comunicación con Sebastián Britos para renovar y su permanencia es complicada. Si no surge ningún inconveniente, Romero regresará a la ‘U’ para ser el titular”; reveló el periodista Enrique Vega en ‘La Otra Jugada‘.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Sebastián Britos sobre su continuidad en Universitario?

Luego de la dura derrota por 3-1 que sufrió Universitario de Deportes frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Sebastián Britos fue uno de los que habló ante la prensa deportiva local y aseguró que le encantaría quedarse en el club. Dicho esto, también evidenció que hasta ese momento no había tenido conversaciones al respecto con la directiva.

“De mi parte, sí quiero renovar. Del club, no sé. No he tenido ningún acercamiento”; fue la confesión del actual guardameta de la ‘U’ en conversación con ‘L1 MAX‘. Si bien en esa situación se supo que su continuidad podría ser ciertamente difícil al no tener conversaciones al respecto, ahora parece mucho más complicada cuando está la información de que Diego Romero regresaría.

ver también Universitario da con su propio Facundo Callejo para reemplazar a Diego Churín: los detalles

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La situación de Diego Romero en Banfield de Argentina

Diego Romero se fue de Universitario de Deportes a préstamo hacia Banfield de Argentina con la idea de encontrar regularidad y continuidad, algo que no tenía en la Liga 1. Lamentablemente, para sus intereses, tampoco lo consiguió durante su primera estadía en el extranjero y se afianzó más como una opción de recambio en la temporada 2025, así que su vuelta a la ‘U’ le caería como anillo al dedo cuando en el papel tendría todo listo para ser un titular indiscutible.

Fuente: Banfield

DATOS CLAVES

El arquero Sebastián Britos llegó a Universitario de Deportes en el año 2024 y tiene 37 años .

llegó a en el año y tiene . El periodista Enrique Vega informó que Diego Romero tiene un acuerdo de palabra avanzado al 90% para regresar a la ‘U’ en 2026 .

informó que tiene un avanzado al para regresar a la en . El actual arquero Sebastián Britos confesó que no ha tenido ningún acercamiento con el club para renovar su contrato.

Publicidad