El real motivo por el que Diego Romero no es tomado en cuenta en Banfield: “Se le tiene que sacar…”

Diego Romero dejó el Perú con la esperanza de crecer en su carrera profesional. Argentina es una de las plazas más importantes para poder mejorar, pero desde que se fue casi no ha tenido actividad. Pero luego de tiempo, se pudo conocer su realidad que podría ser un punto vital para que pueda continuar su carrera en el extranjero.

Desde su llegada a Banfield, el portero tan solo ha llegado a disputar 1 partido. Este choque fue por la Copa Argentina y estuvo de titular ante Villa Mitre. El duelo quedó con un triunfo a favor del ‘Taladro’ por 1-0, el único tanto de la contienda fue de Agustín Alaniz. Luego el peruano no ha dejado el banco de suplentes y según se conoció no lo dejará al menos por esta temporada.

¿Por qué Diego Romero no juega en Banfield?

Luego de tanto tiempo se conoció la dura realidad que tiene que afrontar Diego Romero como futbolista de Banfield. El técnico Pedro Troglio contó los pormenores del fichaje del peruano. Y la razón de su llegada no es otra que tenerlo como remplazo del golero titular Facundo Sanguinetti, quien está próximo a ser vendido.

“La situación acá era complicada cuando agarramos al equipo en la última fecha del torneo pasado. Banfield estaba en descenso directo y hoy tuvimos la suerte de estar un poco aliviados. En el caso de Diego Romero, claro, a ver vino a estar detrás del capitán del equipo (Facundo Sanguinetti), al que se le está intentando vender porque tiene muchos pedidos“, explicó el DT argentino a Wilmer Robles.

Pedro Troglio (Foto: Banfield).

De esta forma agregó que Romero va a tener que esperar su oportunidad. Por lo pronto se sabe que no tendrá ninguna chance con Sanguinetti en el arco y solo su venta le abrirá las puertas del arco.

“Entonces, se trajo un arquero que esté trabajando ahí atrás para luego dar el gran salto, y no que cuando se vaya el arquero no se tenga a nadie. Es claro que para que Diego Romero juegue se le tiene que sacar al capitán, no es fácil. Si él sabe esperar su momento, para que se le trajo acá, entonces estamos en presencia de un gran arquero. Pero dependerá también de las ganas y la voluntad de él”, agregó el DT.

El consejo de Pedro Troglio a Diego Romero

De igual forma el entrenador de Banfield se animó a darle una recomendación a su pupilo: “Está en una gran liga, no está en cualquier competencia. Él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que el momento le va a llegar. Tiene que ser sabio en ese sentido y esperar su momento”, expresó.

Por lo pronto se sabe que Romero tiene contrato con el ‘Taladro’ hasta final de año. Pero con una opción de compra que deben de ejecutar para que se pueda quedar, si el golero acepta quedarse quizás no tenga minutos. Pero se le podría abrir una oportunidad. Eso sí, si desea volver al Perú, en Universitario de Deportes podría tranquilamente ser titular por encima de Sebastián Britos.

