Mientras Jorge Fossati se quedará en Universitario, el refuerzo del extranjero que quiere volver: “Días para confirmarlo”

Durante las últimas horas se pudo confirmar que Jorge Fossati se quedará al mando de Universitario de Deportes pensando en la temporada 2026. Si bien habían algunas informaciones y rumores de que podía darse cierto interés desde el extranjero para llevárselo, hoy ha quedado clarísimo que los merengues seguirán con el entrenador campeón del actual torneo y con lo cual la directiva planea una continuidad en el proyecto deportivo.

“Jorge Fossati se va a quedar. En la ‘U’ todos entienden que el futuro del 2026 es con Fossati sí o sí, entonces a partir de ese punto en la ‘U’ van a hacer todos los esfuerzos que tengan que hacer sin hacer locuras económicas”; fue la revelación del comunicador deportivo Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Nada que no sepa‘ respecto al futuro cercano que le espera al entrenador de Universitario de Deportes.

A raíz de esta situación es que también se viene hablando del primer refuerzo que podría llegar al equipo merengue directamente desde el extranjero. Hablamos de un jugador formado en las canteras de la ‘U’ y que en la actualidad no goza de mucha continuidad en su club. Así es, estamos hablando de Diego Romero, arquero peruano que tiene todas las intenciones de volver al equipo de sus amores para tomarse una especie de revancha futbolística.

Los detalles sobre el posible regreso de Diego Romero a Universitario de cara al 2026

“Si ya no conversaste con Sebastián Britos en este momento es porque se va a ir. El objetivo es que sea otro arquero. Me dijeron que a Álvaro Barco le avisaron desde el entorno de Diego Romero que él quiere volver a la ‘U’. Solo quedan días o semanas para confirmarlo”; detalló el periodista Gustavo Peralta durante el mismo programa deportivo anteriormente expuesto y con lo cual queda clarísimo que el guardameta tendría muchas chances de regresar al equipo crema.

Fuente: Universitario

Y es que para nadie es ninguna novedad que Diego Romero no atraviesa un buen momento en el fútbol argentino. Estando a préstamo durante la presente temporada en Banfield, el arquero peruano de 24 años tan solo ha disputado un partido oficial en la actual campaña y luego ha sido un constante suplente. A raíz de dicho escenario es que la intención de volver a Universitario de Deportes realmente podría darse si es que las condiciones empiezan a darse.

La fiesta que prepara Universitario en el Estadio Monumental

Luego de conseguir el tricampeonato nacional tras vencer a ADT de Tarma en condición de visita, ahora Universitario de Deportes se alista para celebrar junto a sus hinchas. El duelo de hoy frente a Deportivo Garcilaso será la excusa perfecta para tirar la casa por la ventana y explotar de éxtasis al ser el mejor equipo peruano de la actualidad. Jorge Fossati, su comando técnico y los jugadores gozarán de una noche espléndida acompañados de un recinto deportivo que estará colmado al 100% de su capacidad.

Fuente: Universitario

