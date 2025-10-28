Es tendencia:
Universitario

Universitario se decidió entre Diego Romero y Sebastián Britos: los jugadores están enterados

El debate ahora mismo entre Diego Romero y Sebastián Britos está potente. Pero en Universitario tienen claro, quién será el portero del 2026.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Universitario se decidió ahora entre Diego Romero y Sebastián Britos.
Universitario se decidió ahora entre Diego Romero y Sebastián Britos.

Tras la obtención del tricampeonato en la Liga 1 presente, Universitario de Deportes ha comenzado la planificación para la temporada 2026, con miras a la Copa Libertadores y el torneo local. Una de las decisiones más importantes ha sido la definición de la portería, generando un debate entre la hinchada. Finalmente, se ha optado por el regreso de Diego Romero, informando a los implicados con total transparencia.

El portero para Universitario versión 2026

Según Gustavo Peralta de Hablemos de Max, Universitario ha comunicado a Romero su deseo de que regrese, y el portero ha expresado su interés en volver. Esta confirmación acelera el proceso para que el joven, actualmente cedido en Banfield, asuma la titularidad en 2026.

Diego Romero atajando en Universitario de Deportes.

Esta elección implica la no continuidad de Sebastián Britos, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2025. A pesar de su buen desempeño en 2024, el club prioriza dar minutos a un jugador de la casa y liberar un cupo de extranjero, el cual es valioso para reforzar otras posiciones.

Sebastian Britos con la camiseta de Universitario.

Universitario toma una determinación

Peralta también informó que Britos y su entorno ya saben que el club busca otra opción. Esta claridad le permite al guardameta uruguayo planificar su futuro; de hecho, ya ha recibido una oferta de un club peruano y no ha cerrado las puertas para poder verlo con paciencia cuando termine el campeonato regular.

La decisión de la “U” de apostar por Romero refleja una estrategia de fortalecer el equipo con jugadores peruanos con proyección. Al no renovar a un extranjero en el arco, el club obtiene una plaza foránea que podría utilizarse para un refuerzo internacional de peso, como un defensa central o un delantero. El retorno de Romero, a pesar de su bajo rendimiento en Banfield, es un mensaje institucional de confianza en sus juveniles.

Plan de Universitario para el 2026

Con la portería definida, Universitario entra en una nueva fase de planificación. El arco pasará de la experiencia de Sebastián Britos, a la juventud y el potencial de Romero. Los jugadores ya conocen su situación, lo que permite a la directiva enfocarse en las renovaciones pendientes y en fichajes estratégicos para potenciar el plantel, con el objetivo de superar los octavos de final de la Copa Libertadores y lograr el inédito tetracampeonato.

