Por culpa de Jesús Pretell y Alessandro Burlamaqui: el crack de Sporting Cristal que no fue convocado por Óscar Ibáñez

La Selección Peruana ya entrena en las instalaciones de Videna de cara a la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ahora mismo, la gran mayoría de convocados están bajo las órdenes del profesor Óscar Ibáñez, aunque a la vez se pudo conocer que un jugador de Sporting Cristal también pudo estar si no fuera por Jesús Pretell y Alessandro Burlamaqui.

Los volantes de Sporting Cristal y Alianza Lima son de las grandes novedades que tiene la Selección Peruana pensando en los duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Nadie de sus capacidades ni tampoco del buen momento que vienen atravesando en sus equipos, pero curiosamente quien pudo tener un espacio en la lista final del equipo de todos fue Martín Távara.

Fuente: Sporting Cristal

Así es, el volante de Sporting Cristal viene demostrando un enorme nivel en lo que va del Torneo Clausura 2025 y evidenciando una titularidad indiscutible que también lo ponía como opción en la Selección Peruana. Lo curioso de esta situación es que sí estuvo en la mira del comando técnico y por un aspecto muy importante es que finalmente se quedó fuera de las planificaciones estelares.

¿Qué pasó para que Martín Távara no sea convocado a la Selección Peruana?

“Ha estado siendo muy considerado. Tuvieron esta conversación para pedirle algunas mejorías, con él y con varios futbolistas, y cumplió. Se quedó en la puertita de la convocatoria porque al momento de tomar la decisión final la evaluación pasó por un detalle donde Távara está por debajo, según el comando técnico de la selección, por debajo de Burlamaqui y Pretell, lo que es la marca”; detalló el periodista Michael Succar durante el programa ‘Mano a Mano‘.

En cuanto a las características de juego de Martín Távara, remarcó lo siguiente: “Él nunca, ni en sus buenos momentos ni malos, ha dejado de intentar ese pase entre líneas, arriesgar. A veces no identificaba bien el momento y no estaba siendo preciso, entonces perdía muchas pelotas, pero desde la buena actitud y desde la personalidad para siempre intentarlo. Esa personalidad de ir para adelante y ser muy vertical la ha tenido siempre”.

A raíz de esta explicación es que entendemos la preferencia que tuvo el profesor Óscar Ibáñez junto a su comando técnico respecto a las convocatorias de Jesús Pretell y Alessandro Burlamaqui en lugar de apostar por Martín Távara. El aspecto de la marca y del retroceso defensivo fue determinante para la elección, así que es muy probable incluso que los volantes mencionados puedan tener minutos en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Día, hora y canal de los próximos partidos de la Selección Peruana

Uruguay vs. Perú | 4 de septiembre | 18:30 hora local | Movistar Deportes

Perú vs. Paraguay | 9 de septiembre | 18:30 hora local | Movistar Deportes

Fuente: La Bicolor

