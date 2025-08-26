Los tres tapaditos que tiene Óscar Ibáñez para la nueva Selección Peruana pensando en Uruguay y Paraguay

La convocatoria reciente de la Selección Peruana, con miras a los cruciales encuentros eliminatorios ante Uruguay y Paraguay, ha generado una expectativa sin precedentes en el ámbito futbolístico nacional. Más allá de la base de jugadores ya conocidos, la lista que presentará el director técnico Óscar Ibáñez podría sorprender con una audaz apuesta por la renovación generacional. En este contexto, un trío de jóvenes mediocampistas ha capturado la atención del comando técnico: Alessandro Burlamaqui, Jesús Pretell y Martín Távara.

Las novedades dentro de la Selección Peruana

Sus recientes desempeños en sus respectivos clubes han demostrado que poseen la madurez y el talento necesarios para asumir el desafío de integrar la selección mayor y ser piezas clave en momentos de alta exigencia. Alessandro Burlamaqui representa un caso de especial interés y seguimiento. Su trayectoria ha sido monitoreada de cerca por Óscar Ibáñez desde hace un tiempo considerable. El propio estratega ha revelado públicamente que, en su etapa como entrenador de Cienciano, intentó infructuosamente incorporar a Burlamaqui a sus filas.

La incorporación al fútbol sudamericano para vestir la camiseta de Alianza Lima ha sido providencial, permitiendo una evaluación más exhaustiva y directa por parte del cuerpo técnico. La versatilidad de Burlamaqui, su notable inteligencia táctica y su pulcro manejo del balón lo proyectan como una opción sumamente prometedora para el mediocampo de la Blanquirroja. Su perfil se alinea perfectamente con el interés del comando técnico en futbolistas que, a pesar de su juventud, ya cuentan con una valiosa experiencia internacional adquirida en sus etapas formativas.

De Sporting Cristal a la Selección Peruana

Martín Távara y Jesús Pretell también se posicionan como candidatos sólidos para consolidarse en esta renovada convocatoria. Távara, en particular, ha experimentado una evolución excelente en su juego. Si bien siempre se le reconoció su innegable talento con el balón y su excelente visión ofensiva, el cuerpo técnico de la selección le había solicitado enfáticamente una mejora en su faceta defensiva, específicamente en la marca. Es evidente que Távara ha abordado esta petición con una disciplina encomiable, mostrando un progreso significativo en este aspecto de su juego.

Por su parte, Jesús Pretell se ha consolidado como un volante de contención de gran confiabilidad. Su trabajo incansable, su efectividad en la recuperación y su capacidad para mantener el equilibrio en la mitad de la cancha lo han convertido en un candidato firme, respondiendo directamente a la necesidad de contar con jugadores con una gran capacidad de sacrificio y equilibrio en esa zona vital del campo. En un escenario donde cada punto es vital y la clasificación al próximo Mundial se presenta como el objetivo primordial, la posible inclusión de Burlamaqui, Pretell y Távara no solo sería un justo reconocimiento a su esfuerzo individual y a su promisorio presente futbolístico. Todo esto lo pudo conocer Bolavip Perú como información de primera mano.

Óscar Ibáñez apuesta por la juventud

Más allá de eso, esta decisión reflejaría fielmente la visión estratégica de Óscar Ibáñez de construir un banquillo profundo, dotado de diversas alternativas y con la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios de juego. La juventud y la proyección de estos tres futbolistas, sumadas al excelente momento que atraviesan, los convierten en elementos de recambio sumamente valiosos. Su incorporación podría inyectar frescura, dinamismo y una nueva energía a un equipo que busca con determinación asegurar su cupo en la máxima cita mundialista. Esta apuesta por el talento joven no solo mira el presente, sino que sienta las bases para el futuro del fútbol peruano.

