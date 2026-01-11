Pedro Gallese confesó cuál es su objetivo ahora que debutó con Deportivo Cali: “Al lugar que se merece”

Pedro Gallese atraviesa una nueva etapa en su trayectoria deportiva ahora que milita de Deportivo Cali. El día de ayer pudo debutar en su club en el inicio de la Serie Colombia 2026 cuando igualaron sin goles frente a Once Caldas y, fiel a su estilo, fue tendencia por salvar al equipo en una jugada específica. Es más, tras el partido, se animó a conversar con la prensa y contó un poco sus sensaciones.

Por ejemplo, desde ‘ESPN Colombia‘ quedaron asombrados luego de una estupenda atajada del ‘1’ peruano para salvar al ‘Glorioso‘: “Con ustedes: Pedro Gallese. El flamante refuerzo del Deportivo Cali se presenta en el Palmaseca con una gran atajada”. Es así que nuestro compatriota empieza a dejar marcado su nombre en apenas sus primeros 90 minutos de competencia.

Destaquemos que Pedro Gallese cambió de aires drásticamente. De jugar varias temporadas en Orlando City de la MLS de los Estados Unidos, ahora defenderá la camiseta de un Deportivo Cali que pretende volver a las primeras planas, no solo del fútbol colombiano, sino también en el ámbito continental. Tampoco perdamos de vista la presión y a la vez el aliento incesante de los hinchas.

El deseo de Pedro Gallese al ser uno de los fichajes top de Deportivo Cali

“Hicimos un buen partido, estamos preparándonos para el campeonato. Hemos trabajado muy bien, hemos tenido buena pretemporada. Lógicamente la meta es devolver al Deportivo Cali donde se merece, es un club con mucha historia. Tiene que estar en una copa internacional y, por supuesto, pelear los primeros lugares”; comentó en primera instancia Pedro Gallese en charla con ‘ESPN Colombia‘.

Siguiendo en esta línea, el ‘1’ de la Selección Peruana evidenció las ganas que tenía de debutar y de las expectativas que hay en Deportivo Cali. “Estaba con muchas ganas de jugar ya en el estadio. Lastimosamente no pudo venir gente porque era puerta cerrada, pero se vive muy bonito aquí. Hoy creo que hicimos un partido que nos sirve para seguir preparándonos para el campeonato”.

Los próximos partidos de Pedro Gallese con Deportivo Cali

Tras debutar frente a Once Caldas, ahora Pedro Gallese se alista para un nuevo partido con Deportivo Cali por la Serie Colombia 2026, el cual será ante América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero el próximo martes 13 de enero. Será la última prueba de pretemporada ya que el siguiente fin de semana inicia la Liga Colombiana y deberán jugar contra Jaguares en la ciudad de Montería.

