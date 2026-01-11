Así celebró la Selección Peruana el debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich: “Inicia una nueva historia”

Felipe Chávez terminó con la espera y es un nuevo jugador peruano que ha logrado su debut oficial con la camiseta del Bayern Múnich. Esto es algo que a todo hincha nacional lo termina e animar, más en estos momentos en el que no hay muchos talentos jugando en grandes ligas. Pero con el ‘Pippo’ se tiene un nuevo referente a tener en cuenta en Alemania.

Desde la Selección Peruana no perdieron el tiempo a la hora de celebrar este gran debut. Es por eso que decidieron hacer un post en la cuenta de X, en la cual destacan a los otros jugadores que debutaron con la camiseta del cuadro ‘Bávaro’. Siendo Claudio Pizarro el que está en medio, pues terminó siendo el más importante en este club, seguido por Paolo Guerrero que es otro que llegó a triunfar en este conjunto.

Peruanos que jugaron en Bayern Múnich (Foto: Selección Peruana X).

“Inicia una nueva historia. Con solo 18 años, Felipe Chávez comienza a escribir su propio camino en el Bayern Múnich, el club donde Claudio Pizarro y Paolo Guerrero dejaron huella”, fue el mensaje que dejó el equipo patrio sobre este gran debut del número 38 del cuadro de Alemania.

¿Cómo fue el debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich?

El cuadro de Bayern Múnich ya se había cansado de hacer goles y se encontraba con el marcador 7-1, es así como a los 83 minutos Vicent Kompany decidió hacer un cambio. Felipe Chávez dejaba la banca de suplentes para suplir a Michael Olise quien era una de las figuras del partido.

Así fue el ingreso de Felipe Chávez:

Hay que decir que Chávez ingresó muy bien y dejó gratos movimientos dentro del campo. Hablamos que consiguió en poco tiempo 1 pase clave (dejando a un compañero en posición de remate). Por otro lado, hizo 10 de 10 pases posibles, aparte 8 de esos 10 pases fueron en campo rival, lo cual le da mucho más valor. Lo cual deja un debut formidable y en un panorama bastante bueno para él.

El peruano olvidado por la FPF

Hay que mencionar que acá la Selección Peruana se olvida de otro peruano que debutó hace poco con el Bayern Múnich. Hablamos de Matteo Pérez, quien a pesar de jugar por la Selección de Suecia, también tiene la nacionalidad peruana, así que posiblemente lo omitieron ya que no ha vestido la camiseta nacional.

Matteo Pérez debut en Bayern Múnich:

Por lo pronto, el jugador está comprometido con el cuadro europeo, pero esto podría cambiar en un futuro. Viene jugando en el Dinamo Zagreb y habrá que ver si el nuevo DT patrio lo convence para ponerse la ‘Bicolor’ en un futuro.

Datos Claves