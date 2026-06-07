Pedro Gallese incómodo en Colombia y podría salir de Deportivo Cali: “No está nada contento”

Pedro Gallese a solo 6 meses de llegar a Deportivo Cali estaría buscando su salida. El portero no está nada contento en Colombia.

Pedro Gallese llegó este año a Deportivo Cali tras dejar el Orlando City de los Estados Unidos. Pero a solo 6 meses de su llegada, el ‘pulpo’ estaría viendo como llegar a salir de este club. Según los reportes que se han dado, no estaría nada cómodo en el equipo. Por lo que estaría viendo de poder irse lo más pronto posible.

Publicidad

El periodista Diego Fernando Trujillo dio detalles de la situación del actual arquero de la Selección Peruana. Quien no estaría contento y por eso estaría manejando su salida del cuadro azucarero. Si bien por el momento no hay nada seguro, lo que si es real que se estaría viendo la posibilidad que se pueda dar una desvinculación muy pronto.

Pedro Gallese calentando (Foto: Deportivo Cali).

“Me comentaron desde Perú que el hombre no está nada contento en Deportivo de Cali. Porque él pensaba que era un equipo ganador, que iba a jugar Copa libertadores y encontró algo muy diferente”, fue lo que mencionó el periodista en el programa Trujigol en Youtube.

Publicidad

Habrá que estar atento a los próximos días para conocer el futuro de Gallese. Quien por lo pronto está con el conjunto patrio y que posiblemente sea titular frente a España. Partido que podría servir como vitrina a que un nuevo equipo se fije en él.

Bajo nivel de Deportivo Cali

El problema que tiene el Deportivo Cali básicamente es en el ataque, no es un equipo que sea fuerte para hacer goles. Mientras tanto, en la defensa ha demostrado ser uno muy bueno. Esto también es gracias al gran nivel que mostró Pedro Gallese en la temporada con este conjunto.

Hablamos de un club que terminó en el puesto número 9 en la tabla de posiciones. Fueron 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas en las que tan solo hicieron 20 goles en 19 juegos, mientras que recibió 16 tantos en contra. Son números buenos y a la vez muy malos, pues deja en claro que no tuvieron contundencia.

Publicidad

Entre Copa y Liga Pedro Gallese llegó a disputar 20 partidos esta temporada, recibiendo tan solo 16 goles y manteniendo su portería en cero en 8 juegos, todo en 1800 minutos disputados.

Datos Claves