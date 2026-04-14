Pedro Gallese recibe elogios impresionantes de ídolo colombiano por su trabajo en el Deportivo Cali

El Deportivo Cali ha dado uno de los golpes más importantes en el mercado de fichajes con la incorporación de Pedro Gallese. El portero titular de la Selección Peruana no solo ha aportado seguridad bajo los tres palos, sino que ha despertado la admiración de las leyendas más grandes del fútbol sudamericano.

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Recientemente, el histórico René Higuita se rindió ante el nivel del “Pulpo” en una entrevista concedida al portal Flashscore. El ídolo de la Selección Colombia analizó el presente del guardameta y destacó su impacto inmediato en la Liga BetPlay.

René Higuita y su contundente opinión sobre el “Pulpo”

Para una voz autorizada como la de Higuita, el rendimiento de Gallese es sinónimo de jerarquía. “Le está yendo bastante bien, y yo creo que van a venir mejores momentos”, afirmó el “Loco”, quien ve en el peruano un potencial que aún no toca techo en el fútbol colombiano.

El exarquero mundialista subrayó que la experiencia internacional es el factor diferenciador del actual portero azucarero. “Es un arquero internacional que está mostrando toda su capacidad, todo su potencial”, añadió, resaltando la importancia de tener figuras de esta talla en el torneo local.

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Una lección para el fútbol colombiano

Más allá de las atajadas, Higuita ve en Gallese una figura aspiracional para los nuevos talentos en el país. El análisis del ídolo colombiano sugiere que el paso del peruano por el FPC dejará un legado técnico importante.

“Hay mucho que aprender en Colombia de este arquero de la selección peruana y de esa categoría”, enfatizó René. Esta declaración posiciona a Pedro Gallese no solo como un refuerzo de lujo, sino como un referente para los jóvenes porteros que buscan consolidarse en la élite.

René Higuita ídolo del fútbol en Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

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¿En qué puesto del ranking está Pedro Gallese?

El debate sobre quién es el mejor portero de la liga colombiana está más vivo que nunca. Sin embargo, para Higuita no hay dudas de que Gallese pertenece al grupo de los elegidos, independientemente de la posición exacta en el escalafón.

“Yo creo que está entre los primeros cinco. Sí, póngalo en el primero, póngalo en el segundo, póngalo en el quinto, pero ahí está entre los primeros arqueros de la liga colombiana”, sentenció Higuita. Con este respaldo, el “Pulpo” consolida su estatus como una de las máximas estrellas del Deportivo Cali en la presente temporada.

DATOS CLAVES

El histórico René Higuita elogió el desempeño de Pedro Gallese en el Deportivo Cali.

El exarquero mundialista posicionó al guardameta peruano entre los cinco mejores de la liga colombiana.

El portal Flashscore publicó la entrevista donde se destacó la jerarquía internacional del portero.