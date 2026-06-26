Renato Tapia rompió su silencio sobre su acercamiento con River Plate: “No es un secreto, preguntaron por mí”

Tapia confirmó el interés de River Plate, aunque aclaró que aún tiene contrato con Al Wasl y cualquier club deberá comprar su pase.

Hubo acercamientos. Renato Tapia, mediocampista del Al Wasl, confirmó que River Plate se puso en contacto con su entorno para conocer su situación. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y su llegada al conjunto argentino nunca se concretó.

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Renato Tapia confirmó interés de River Plate

Durante una entrevista con el programa ‘De Enganche‘, el futbolista peruano explicó que aún le resta una temporada de contrato con Al Wasl y señaló que cualquier equipo interesado deberá adquirir su pase para concretar su salida.

“No es un secreto, preguntaron por mí, pero esa oferta que dicen que llegó y que yo rechacé nunca llegó. Conversamos, pero yo tengo un año de contrato y la salida… si me quiere, me tienen que comprar. Entonces, eso no han hecho”, sostuvo en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo estoy de vacaciones y me he he enterado muy poco. No sabría decirte si hubo comunicación entre clubes, no lo sé”.

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🗣️ Renato Tapia: "No es un secreto que River Plate haya preguntado por mí, pero esa oferta que todos dicen que llegó y yo rechacé no existió. Conversamos, sí".



"No me llamó el 'Chacho' Coudet directamente. No hablo con… pic.twitter.com/wGrOZlz0KV — DENGANCHE (@denganche) June 26, 2026

¿Conversó con el comando técnico de River?

Más adelante, al ser preguntado por un posible contacto con Eduardo Coudet, Tapia aseguró que no volvió a hablar con el entrenador desde su salida del Celta. No obstante, precisó que sí mantuvo conversaciones con integrantes de su cuerpo técnico.

“No, hace mucho que no habló con él. Hace mucho que no hablo con el Chacho (Eduardo Coudet), desde que se fue del Celta”, expresó.

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“Sí (sobre conversación con alguien de comando técnico), con Octavio (Manera) tenemos una muy buena relación. Entonces, se contactaron conmigo… también por medio del tío Eddy Linares que estuvo por Argentina y se juntó con Eddy y pudieron contactarse conmigo y nada más”, sentenció.

DATOS CLAVES

El mediocampista peruano Renato Tapia desmintió haber rechazado una propuesta formal de River Plate.

El actual jugador de Al Wasl aclaró que, al quedarle un año de contrato, el club que desee ficharlo debe comprar su pase.

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