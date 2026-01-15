El peruano Felipe Chávez vivió una jornada inolvidable al debutar oficialmente con el Bayern Múnich a los 18 años, en el histórico triunfo 8-1 ante Wolfsburgo. El joven futbolista ingresó a los 83 minutos en reemplazo de Michael Olise, sumando así sus primeros minutos en la Bundesliga con uno de los clubes más grandes del mundo.

El estreno no fue uno más. Chávez pasó a integrar un grupo selecto de futbolistas peruanos que lograron debutar en la élite del fútbol europeo y lo hizo en un contexto ideal: con el partido resuelto, pero bajo la exigencia y la exposición que implica vestir la camiseta del Bayern Múnich en competencia oficial.

Tras su debut, surgieron rápidamente ofertas concretas para su futuro. Según informó el medio alemán Bild, Felipe Chávez recibió sondeos de clubes de la Bundesliga 2, además de propuestas provenientes del fútbol de España y de Italia, interesados en sumarlo a préstamo o incluso de manera definitiva.

Sin embargo, el mediocampista peruano tomó una decisión firme: continuar en el Bayern Múnich. El entorno del jugador considera que su crecimiento deportivo está bien encaminado dentro del club bávaro, donde confían en su proyección y en su proceso de adaptación al máximo nivel competitivo.

La foto que subió Felipe Chávez debutar con Bayern Múnich. (Foto: Bayern Múnich)

¿Felipe Chávez se va del Bayern Múnich?

Si bien el peruano Felipe Chávez recibió varias propuestas para llegar como cedido a la Bundesliga 2, clubes de España y de Italia, se conoció que el volante no tiene pensado moverse del Bayern Múnich y peleará por ganarse un puesto.

De esta manera, Felipe Chávez apuesta por consolidarse en Alemania, ganar espacio de manera progresiva y seguir escribiendo su historia en uno de los gigantes de Europa, con la ilusión intacta de convertirse en una pieza importante tanto para el Bayern como, a futuro, para la Selección Peruana.

Felipe Chávez sumando minutos con el Bayern Múnich en duelo ante Wolfsburgo. (Foto: Bayern Múnich)

¿Hasta cuándo Felipe Chávez tiene contrato con Bayern Múnich?

Felipe Chávez tiene contrato oficial con el Bayern Múnich hasta junio del 2027, según la información de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Felipe Chávez?

Felipe Chávez vale 800 mil euros actualmente a sus 18 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

[Felipe Chávez] debutó con Bayern Múnich a los 18 años en el 8-1 ante Wolfsburgo.

[Bild] reportó ofertas de Bundesliga 2, España e Italia tras su estreno oficial.

[El peruano] decidió quedarse en Bayern Múnich y descartó salir cedido a otros equipos.

